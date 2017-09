Bø om Djupvik-avgang: – Selv om vi mister bjellesauen så skal vi nok klare å beite selv

Johannes Thingnes Bø (24) kaller Morten Aa Djupviks avgang «en kjedelig dag for norsk skiskyting».

– Det er bittert å miste Morten. Han ville vært den første jeg hadde ansatt hvis jeg hadde en bedrift. Det er ikke rart at Start har lyst til å ha samme gode som vi har hatt, sier Bø, som er talsmann for landslagsløperne.

Morten Aa Djupvik skal etter planen fungere som idrettssjef i skiskytterforbundet frem til 1. januar. Så går han til stillingen som HR-manager i fotballklubben Start.

– Selv om vi mister bjellesauen så skal vi nok klare å beite selv. Planene for OL-sesongen er lagt, og Morten har vært med i den viktigste perioden foran VM i Holmenkollen og frem til nå. I tillegg har han «landet» både Siegfrid (Mazet) og Egil (Kristiansen) – to suksessfaktorer for norsk skiskyting. Morten har gjort jobben sin og vel så det, og han har vært en viktig støttespiller. Folk har respekt for han og hva han har fått til, sier Thingnes Bø.

Han er klar på at Djupvik må erstattes i OL-sesongen og peker på forgjengeren, Per Arne Botnan, som en mulig arvtager. Botnan jobber i dag som utviklingssjef i forbundet med et bredt ansvarsområde – en jobb han har hatt siden vinteren 2015.

– Det mest nærliggende er vel at Per Arne stepper inn midlertidig. Han har hatt den jobben før og er et trygt og enkelt valg for denne sesongen.

– Vanskelig å erstatte



Botnan setter pris på tillitserklæringen.

– Det er hyggelig å høre, så får vi se hva det blir til. Vi er med på dette for å gjøre en best mulig jobb for utøverne, sier Botnan til VG. Han var med på flere verdenscuprenn sist sesong og skal uansett være med på en del renn i OL-sesongen.

Ole Einar Bjørndalen er klar på at Morten Aa Djupvik har vært et viktig bindeledd mellom løpere, trenere og forbund.

– Han blir vanskelig å erstatte. Vi skulle gjerne hatt han med videre. Samtidig blir ikke hans avgang avgjørende for vinteren. Morten har vært med på planleggingen i vår og sommer da OL-opplegget ble spikret, så den viktigste jobben er allerede gjort.

Bjørndalen frykter at arbeidssituasjonen til trenerapparatet vil bli for tøff hvis man ikke får en erstatter på plass.

– Det blir stor belastning på dem som er igjen hvis man ikke erstatter Djupvik, mener veteranen.

Kunne ikke si nei



Morten Aa Djupvik har allerede flyttet til Kristiansand sammen med familien. Han innrømmer at det aldri er god timing å forlate et lag i en OL-sesong.

– Jeg hadde i utgangspunktet ambisjoner om å fortsette ut sesongen. Men når jeg fikk dette tilbudet på mitt nye hjemsted var det umulig å si nei. Som firebarnsfar med små tvillinger er det vanskelig å være på topp på både hjemme- og bortebane til enhver tid, sier Djupvik 148 dager før OL i PyeongChang starter.