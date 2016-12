Bø ble mobbet av Fourcade – nå er begge fornøyde

ÖSTERSUND (VG) Da Johannes Thingnes Bø (23) sist sesong stilte med rosa børse ble han mobbet av Martin Fourcade (28).

Til verdenscupstarten her i Östersund stilte lillebror Bø med et nøytralt gevær. Rosafargen er nesten helt borte. Nå går det i trehvitt og brunt med noen rosa rester her og der.

– Jeg foretrekker den nye fargen. Den passer ham bedre, humrer Martin Fourcade, som ikke la skjul på at sist sesongs rosa børse ble vel feminint.

– Er tilgitt



– Johannes er fortsatt ung, og alle kan gjøre feil. Men nå har han endret farge og er tilgitt, sier franskmannen som snøt Thingnes Bø for seieren på torsdagens 20-kilometer. Lørdag ettermiddag (kl. 14.45) kan nordmannen få sin revansj på sprinten.

– Takk, det er godt å høre at Martin er fornøyd. Han synes det var vel hardt å klinke til med en rosa børse i fjor, svarer Johannes Thingnes Bø når han blir konfrontert med Fourcades «stikker».

GJENNOMFØRT ROSA: Under sist vinters VM i Holmenkollen vant Johannes Thingnes Bø fellesstarten foran Martin Fourcade – med rosa børse. Foto: Fredrik Solstad , VG

Men hvorfor ble børsa av alle ting rosa?

– Jeg har et godt samarbeid med gutta i Moods of Norway og der er rosa hovedfargen. Vi tenkte det ville vært kult med et rosa gevær, og slik ble det. Tidligere hadde jeg et gullfarget våpen.

Nå er det bare restene igjen. Bø har byttet skjefte på geværet og våpenet preges av ulike fargekombinasjoner. Og slik blir det sikkert denne sesongen. 23-åringen tror nemlig ikke han får tid til å få børsa lakkert.

Gjør endringer på standplass



– Jeg har prioritert skytetrening i stedet for å ha børsa til lakkering, så får vi håpe det gir resultater.

Det ser slik ut allerede. 23-åringen har roet seg på standplass og er ikke like «trigger-happy».

– Planen er å gå knallhardt ut i hvert eneste renn og prøve å vinne. Men jeg tror jeg har lært litt om det som skjer på standplass. Før kjørte jeg bare på og fikk gjerne en bom for mye. Å være litt roligere på standplass har vært et fokus til nå i år. For hvert renn som går nå så blir den fysiske formen også bedre. Jeg mangler litt, men er veldig nær.

– Du vil ikke ta like mange sjanser på standplass som tidligere?

– Det tror jeg ikke jeg kommer til å gjøre. Det går ikke an å komme inn på standplass, være ufokusert og bare skyte skuddene av gårde. Jeg skal ikke ødelegge noen skirenn ved at jeg ikke gjør jobben på standplass. Det er jeg ferdig med. Det er det steget jeg må ta for å bli mer stabil, fastslår Thingnes Bø.