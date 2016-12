Bare Bjørndalen går på norske ski

ÖSTERSUND (VG) Ole Einar Bjørndalen (42) er en av to utøvere på skiskytterlandslaget som går på norske ski.

Mens Emil Hegle Svendsen har tatt «overgang» til franske Rossignol, valgte Bjørndalen å bli hos den norske produsenten Madshus. Men det var ingen selvfølge.

Før han endelig bestemte seg drev 42-åringen med omfattende testing på egen hånd.

– Jeg testet alle skimerkene i vår og det gjorde jeg før jeg var i kontakt med produsentene. Så var det noen som tok kontakt og ønsket at jeg skulle teste deres ski, sier Ole Einar Bjørndalen.

Har sagt nei til bedre tilbud

– Kunne du fått bedre betalt hos andre skimerker?

– Økonomi er en ting, men det viktigste er utvikling. Jeg tenker frem mot OL i Sør-Korea. Hvem har best ski der? Da er det etter min vurdering to-tre merker som kan prestere optimalt under forholdene der borte. Det ligger i bunn. Når det gjelder det økonomiske så kom vi ikke så langt at vi diskuterte kontrakter, men det har skjedd tidligere at jeg har sagt nei til bedre økonomiske tilbud.

Skiskytterkongen, som torsdag ettermiddag går sitt 531. verdenscuprenn her i Östersund, har et par gode grunner til å velge norsk. Kompisen Svein Ivar Moen har begynt å jobbe for Madshus.

– Jeg har jobbet i to år med Svein Ivar på heltid (var smører for Bjørndalen). Han har gjort en fantastisk jobb. I tillegg har jeg veldig tro på det som skjer nå. Madshus har gjort store endringer og satser ekstremt på utvikling – mer enn de har gjort i min tid, sier Bjørndalen.

– Skal være kyniske



Han har gått på det norske merket siden tidlig på 2000-tallet.

– Men er det ikke litt trist at så mange norske eliteutøverne i skiskyting velger bort et norsk merke?

– Nei, det vil jeg ikke si. Utøvere skal være kyniske og gå på de skiene som de føler de går raskest på. Derfor blir jeg, fastslår Bjørndalen.

Emil Hegle Svendsen, som nå går på samme skimerke som sin tøffeste konkurrent, Martin Fourcade, er ikke bekymret for utviklingen.

– Slike ting går i bølgedaler. De siste årene har mange utøvere byttet til Fischer og Rossignol. Alt handler om kvaliteten på produktet. For min del var det ingen tvil. Jeg trengte et bytte. Men det er mange gode utøvere som fortsatt går på Madshus både i langrenn og skiskyting. For meg som er såpass tung, så var det ikke aktuelt lenger å gå på Madshus.

Erlend Bjøntegaard er den andre på elitelandslaget som går på Madshus.

PS! Blant de norske landslagsjentene som er i aksjon under sesongpremieren i Östersund er det bare Marte Olsbu som går på norske ski.