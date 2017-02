Russisk-svensk krangel etter Nilssons fall

LAHTI (VG) Hun skulle vinne VM-gull, men falt i stedet i semifinalen. Etterpå fikk Stina Nilsson (23) kjeft av Natalja Matvejeva (30).

Foran kvinnenes VM-sprint ble svenske Stina Nilsson omtalt som hjemlandets største gullfavoritt noensinne før et mesterskap, men i semifinalen ble drømmen om medaljen av den edleste valøren knust.

I et forsøk på å posisjonere seg best mulig før oppløpet i kamp med Maiken Caspersen Falla og Matvejeva, hektet Nilsson i sistnevnte. Kollisjonen resulterte i at begge løperne røk ut av konkurransen, noe som gjør russeren forbannet.

– Jeg ble overrasket

I et møte fanget av VGs fotograf, kan man høre de to diskutere etter løpet.

– Jeg vil spørre hvorfor du beveget deg til den delen av løypa hvis du hadde god nok plass, sier Matvejeva.

– Jeg begynte å gå ut i nedoverbakken. Jeg følte at jeg hadde større fart enn deg. Jeg ble overrasket over at du valgte den samme linjen som meg. Jeg trodde du ville holde deg bak Maiken. Det er veldig uheldig for oss begge, sier Nilsson.

Ble disket

For svenskene var det tungt å se Nilsson som tilskuer da Caspersen Falla senere gikk inn til gull.

SVENSK-RUSSISK-KRANGEL: Stina Nilsson felte russiske Natalja Matvejeva i semifinalen på VM-sprinten, noe som resulterte i at begge røk ut. Her ligger de to i snøen nederst til høyre i bildet. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

23-åringen ble raskt diskvalifisert for oppførselen sin, selv om det ikke hjelper noen av dem.

– Dette er kjempekjedelig å ryke ut, sier Nilsson til VG, som ikke vil spekulere i hvem sin feil det var.

Northug tror på Nilsson-comeback

Petter Northug, som har vunnet 13 VM-gull i løpet av karrieren, opplevde en lignende situasjon under mesterskapsdebuten i Sapporo i 2007.

Northug falt da fra en mulig medalje. 31-åringen tror den dramatiske hendelsen vil skjerpe Nilsson i tiden som kommer, som det gjorde med ham.

– Fallet mitt førte til en ekstrem motivasjon. Som meg, var Stina var favoritt i dag. Et slikt fall kan skjerpe deg i mange år fremover. Jeg vet at Stina er en dedikert utøver. Hun vil få muligheter senere. Hun må bare bruke det som skjedde til å komme tilbake, sier Northug etter å ha gått inn til en 5. plass i herrenes sprintfinale.

