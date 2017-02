Moan hudfletter egne sjefer etter VM-vraking: – Amatørmessig

Magnus Moan er forbannet etter å ha blitt vraket til den første VM-konkurransen i kombinert i Lahti.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Magnus Krog, Jørgen Graabak, Mikko Kokslien og Espen Andersen får de fire norske plassene til fredagens renn.

Uttaket drøyde lenge som følge av at det var usikkerhet rundt de norske løpernes form i hoppbakken.

Langer ut



– Jeg er totalt uenig i valget. Det er en katastrofal håndtering. Å vente så lenge, synes jeg er helt bak mål. Utøverne trenger å få en beskjed så de kan forberede seg så godt som mulig. At de venter helt til nå, synes jeg er amatørmessig, sier han til NRK.

Trønderen forstår ikke at han vrakes til fordel for blant andre Kokslien, som kom inn i den norske VM-troppen i tolvte time.

– Det er en merkelig å ta en avgjørelse når de gir uttrykk for at de fire første som er tatt ut, er sikret å gå den første konkurransen. Jeg ble også lansert som en klar medaljekandidat. Jobben jeg har gjort, er meget bra. Jeg har snudd hver stein for å komme dit jeg er. Jeg er sjelden eller aldri vært bedre preppet, sier Moan.

Han vedgår at han ikke har lyktes hundre prosent i hoppbakken i Lahti de siste dagene, men påpeker at han har spart nytt utstyr til konkurransene.

Landslagssjef Kristian Hammer svarer følgende på kritikken:

– Etter det første hoppet, har han vært den dårligste av våre i bakken. Jeg er enig at han har vært bra i det siste, men ikke god nok her, sier landslagssjefen.