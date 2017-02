Gullgarantist for fremtiden

Kommentar Mens en suveren Maiken Caspersen Falla viste seg som til de grader best når det gjelder, bærer bronsevinner Johannes Høsflot Klæbo bud om at han kommer til å bli akkurat det samme.

Det mangler fortsatt ørlite grann når det drar seg til for kometen som har tatt langrennsverden med storm denne vinteren.

Men dette er ikke dagen for å deppe over at Federico Pellgrino og Sergej Ustjogov ble for sterke for Johannes Høsflot Klæbo både i semifinalen og finalen. Så langt derifra.

For etter å ha sprengt barrierer mye tidligere enn noen kunne drømme om, er en sprintbronse bare 20 år gammel en knallsterk VM-åpning.

Og det er ikke bare resultatene som fremstår overbevisende hos langrennsløperen, som har fått mye hjelp av bestefar på veien mot toppen.

Det er noe med selve vesenet, hvor naturlig han tar steget opp i voksenklassen, og vissheten om hvordan ekstremferdighetene kommer til å komme enda mer til rette når han får mer taktisk erfaring. Det sier jo også litt om ambisjonene at han gleder seg over bronsen, men samtidig har fokus på det lille som mangler. Heldigvis står mulighetene i kø - i et hav av tid fremover.

For det er egentlig ingen grenser for hvor god denne unggutten kan bli. Og det på flere øvelser.

I junior-VM i fjor vant han gull på sprinten, 10 kilometer klassisk og stafetten, og i estiske Otepää tok han for få dager siden karrierens første verdenscupseier som senior.

Med medalje på første forsøk i et verdensmesterskap for de voksne, viser Klæbo at det er nada grunn til å bekymre seg for etterveksten den dagen Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby gir seg.

For nevnte Northug står det for øvrig respekt av en finaleplass på sprinten, selv om han var sjanseløs der, etter en sesong der det meste har gått galt frem til nå.

Den som har hatt en sesong der lite har gått galt, men der en svenske stort sett har stått i veien, er Maiken Caspersen Falla.

HELT SUVEREN: Etter at Stina Nilsson forsvant ut, var Maiken Caspersen Falla finalefavoritten. Og innfridde etter alle kunstens regler.

Som etter seks andreplasser denne sesongen, brått tok steget til å bli den største favoritten, da svenske Stina Nilsson ødela både for seg selv og russiske Natalja Matvejeva.

Og i finalen viste Caspersen Falla at det ikke bare er i Oslo Spektrum vi kan få se en «knockout» denne uken.

For maken til maktdemontrasjon skal du lete lenge etter. Amerikanske Jessica Diggins hadde vist frem superspurten tidligere på dagen, men etter et bakkerykk der Falla bare føk avgårde, var det ren parademarsj på oppløpet. Og med et gull i bagasjen allerede, er det ikke så farlig at resten av det norske kvinnelaget var under pari, med både Bjørgen, Weng, Østberg og Harsem ute av racet altfor tidlig.

Summa summarum er den første konkurransedagen ikke en ren innertier for Norge. Men gull og bronse er da jaggu meg en lovende intro. Og med tanke på hvor fort en 20-åring fra Byåsen har vist seg voksen, er det ekstra gledelig å konstatere at Johannes Høsflot Klæbo virkelig er en real gullkalv. Etter hvert blir han det også bokstavelig talt.

Bare vent.