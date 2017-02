LAHTI/OSLO (VG) Gullfavoritten Maiken Caspersen Falla (26) dominterte sprinten fra prolog til finale, og tok Norges første gullmedalje i Lahti.

Maiken Caspersen Falla var overlegen i prologen, i kvartfinalen og i semifinalen. Hun var ikke noe dårligere i finalen, da hun knuste alle finalistene, og kjørte enkelt inn til Norges første gull i Lahti.

Tidligere: Overlegen Falla og sjokk-exit for Bjørgen

I finaleheatet sto det mellom Kikkan Randall, Ida Ingemarsdotter, Sophie Caldwell, Hanna Falk og Jessica Diggins, i tillegg til Falla.

Det ble sølvmedalje for amerikanske Diggins, men hun var aldri nær å true en suveren Falla. Avstanden mellom Falla og Diggins ble til slutt på 1,66 sekunder. Men hovedpersonen selv skjønte ikke hvor overlegen hun var.

– Jeg visste det ikke. I siste sving tenkte jeg at de var rett bak meg, sa hun til FIS etter seieren var et faktum.

– Jeg skjønner absolutt ingen verdens ting. Jeg er så utrolig glad og lettet samtidig som jeg nesten ikke har ord, sa en smilende VM-vinner til NRK etter intervjuet.

Første individuelle gull

Etter at samtlige av de norske jentene kvalifiserte seg for utslagsrunden etter prologen, ble det norsk kollaps i kvartfinalen. Deretter ble det knall og fall for to av Fallas største konkurrenter, Stina Nilsson og Natalia Matveeva. Heidi Weng tok seg heller ikke til finale. Bordet var dermed dekket for Maiken Caspersen Falla.

– Hun gjør alt riktig. Et bra løp, bra taktisk, var dommen fra Thomas Alsgaard som fulgte rennet fra VGs direktesending.



Etter at den tidligere regjerende verdensmesteren i sprint Marit Bjørgen på overraskende vis røk ut i kvartfinalen, sørget Caspersen Falla for at VM-gullet ble værende i norske hender. Dette var Fallas andre VM-gull, men hennes første individuelle gullmedalje. Hun har imidlertid OL-gull i fristil-sprint fra Sotsji.

– Nå er hun overlegen, meldte Pål Golberg fra VGs direktestudio.

VG oppdaterer saken!