LAHTI/OSLO (VG) Her forsøker en funksjonær forgjeves å stoppe russiske Samir Mastjev. Noen hundre meter senere havnet han i sentrum i en tysk-norsk gullkamp.

– Vi kom 10 meter for langt bak i mål, men det var en episode i siste sving som jeg tror påvirket spurten litt, sa landslagstrener Kristian Hammer til VG etter sølv på lagsprinten.

For det ble høydramatisk på oppløpet i Lahti. Johannes Rydzek og Magnus Krog kjempet om posisjonene i gullkampen.

Foran dem skulle langt mer beskjedent plasserte Russland inn til siste veksling - ved Samir Mastjev.

Russeren holdt innersvingen som Krog og Rydzek kjempet om og vek ikke unna. Rydzek havnet bak ryggen på russeren, mens Krog hadde fri bane forbi.

Krog valgte imidlertid å gi plass til Rydzek, da han beveget seg lenger ut i svingen.

Da begge var vel forbi russeren, klinket Rydzek til og sikret tysk gull.Japan tok bronsen.

– Jeg hadde sinnssykt fokus på at jeg skulle ta Rydzek. Når jeg kommer i siste sving er det plutselig en russer i løypen. Det dreier litt på fokuset og forstyrrer, sier Krog til VG.

– Kunne du vært smartere da du skulle passere russeren?

– Jeg kunne «gutsa» alt og tatt inneren. Men jeg har sett så mange skrekkscenario fra den svingen der. Det blir fokus-distrahering, det ble det.

Magnus Moan - som var Krogs makker på lagsprinten - var strålende fornøyd med sølv, og valgte å se tilbake på situasjonen med humor.

– Nei, jeg velger å se på at vedkommende er PR-kåt. Nei, han selvfølgelig ingenting der å gjøre. Hadde han ikke vært der så kan man alltid snakke om at både Tyskland og Norge kunne fått en bedre inngang, men sånn ble det, sa Moan til VG og la til:

– Men det ble fryktelig bra underholdning da!

TYSK GULL: Johannes Rydzek jubler for gull, mens Magnus Krog depper over sølv. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Renndirektøren: – Forsøkte å ta ham ut to ganger

Ansvarlig for gjennomføringen av rennet - norske Lasse Ottesen - sier at de ansvarlige for glippen legger seg langflate.

– Når en utøver blir tatt igjen skal han tas ut. Juryen kan også følge med underveis og gi beskjed om at utøvere skal ut. I dag ga jeg beskjed om at han (russeren) skulle ut. Han nektet, det må vi beklage. Så må vi reagere mot det russiske skiforbundet, opplyser Ottesen til VG.

– Han blir selvfølgelig sanksjonert fra vår side, og det russiske skiforbundet får en skriftlig reprimande fra oss, sier Ottesen.

Hammer: – Det er en skandale

Fire ganger verdensmester i Lahti - Johannes Rydzek - sa følgende om sisterunden til VG.

– Det var en tøff en. Han trykket på fra start. Han hadde utrolig høy fart. Ned til stadion forsøkte jeg å ta innersvingen der russeren var. Det var nære på, men vi reagerte raskt begge to.

– Var du smartere eller raskere enn Krog?

– Kanskje litt av begge deler, smilte Rydzek.

Tyskeren måtte i hvert fall reagere raskt da dramatikken utspilte seg.

– Det er håpløst at de skal ta igjen en løper med en runde, mente Jann Post under NRKs sending.

– Det er en skandale at russeren er der. Han skal jo ikke være involvert, føyde Fred Børre Lundberg til før reprisene av situasjonen rullet over skjermen.

VG lurte på om landslagstrener Kristian Hammer var enig i bruken av skandale om situasjonen.

– Det er jeg helt enig i. Jeg syns det er en skandale at det er andre som påvirket spurten, og at man blir forstyrret når man skal gjøre opp om gullet i et VM. Det er ikke bra i det hele tatt.

Jann Post mente Magnus Krog var for snill på oppløpet.

– Det kan du godt si. Men han tar jo også et valg. Han tar jo ikke innersporet siden russeren hadde innersporet. Så det påvirker spurten, sa Hammer til VG.

Vil ikke legge inn protest

Flest VM-gull i kombinert: • Johannes Rydzek, Tyskland – 6

• Bjarte Engen Vik, Norge – 5 • Jason Lamy-Chappuis, Frankrike – 5 • Eric Frenzel, Tyskland – 5 • Kenji Ogiwara, Japan – 4 • Fred Børre Lundberg, Norge – 3 • Felix Gottwald, Østerrike – 3 • Bernhard Gruber, Østerrike – 3 • Hannu Manninen, Finland – 3 • Hermann Weinbuch, Tyskland – 3

Er det aktuelt å legge inn protest?

– Nei, det er det ikke, svarte Hammer på VGs spørsmål, og la til:

– Rydzek gjorde ikke noe galt. De kriget til døra, men det er synd at arrangøren ikke klarer å fjerne ham.

Reprisene på NRK viste at en funksjonær forsøkte å stoppe Mastjev.

Johannes Rydzek tangerte Bjarte Engen Viks rekord på fem VM-gull i kombinert onsdag. Fredag ettermiddag gjorde tyskeren rekorden til seg egen med sitt sjette.

– Jeg kan ikke tro at alt dette har skjedd, sier Rydzek om prestasjonen til VG, som sier han aldri ville klart det uten laget.

Samlet kvartett

Norge var på skuddhold med tanke på medalje etter hoppdelen. Ankermann Magnus Krog hoppet glimrende, og var hovedgrunnen til at Norge plasserte seg på fjerdeplass. 24,5 sekunder bak ledende Frankrike, men kun 6,1 sekunder bak bronseplasserte Japan og drøye åtte sekunder bak gullfavoritt Tyskland.

Tidlig på den andre av i alt ti etapper samlet den nevnte kvartetten seg.

Etter høy fart på de to åpningsetappene, ble farten lavere på de to neste. Det førte til at kvartetten ble til en kvintett da Østerrike også blandet seg inn i gullkampen i Lahti.

Etter en rolig åttende etappe, rykket Moan fra start på den niende. Sølv-grossisten fikk med seg Frenzel på bakskiene.

De andre konkurrentene ble hektet av, men ved veksling var det klart: Duellen stod mellom Magnus Krog og Johannes Rydzek på siste etappe.