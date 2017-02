VM-håpet Riiber fikk skulder ut av ledd like før han skulle hoppe

VIERUMÄKI (VG) Han skulle vinne det første norske individuelle VM-gullet i kombinert på 16 år. Men her er bildet på hvorfor Jarl Magnus Riiber (19) har satt drømmen på vent.

Supertalentet fra Oslo – som bor noen hundre meter fra Holmenkollbakken – ble operert for seks dager siden. Han fikk skulderen ut av ledd rett før han skulle hoppe i verdenscuprennet i Seefeld for en knapp måned siden. Men rett etter operasjonen er han i gang med trening hjemme i kjelleren med armen i fatle.

Les også: Riiber kalles kombinertsportens Martin Ødegaard

– Det var skikkelig smertefullt med det samme. Men jeg fikk hjelp, og det roet seg etter noen minutter, sier Jarl Magnus Riiber, om sjokket.

Forhåpentligvis er han helt restituert til neste års OL-sesong. Lahti-VM som har første kombinertkonkurranse søndag (normalbakke/10 km) må han se på TV. Til stor fortvilelse. Under normale omstendigheter hadde Riiber vært medaljekandidat i Finland. Norge vant VM-gull for lag i 2005. Men vi må helt tilbake til 2001 – sist det var VM i Lahti – for å finne siste individuelle tittel (Bjarte Engen Vik).

– Jeg skulle selvsagt vært i Lahti. Dette er ikke noe gøy, sier Riiber.

Ifølge landslagstrener for kombinert, Kristian Hammer, var det ingen annen utvei enn «kniven» etter det smertefulle dramaet under verdenscupen i østerrikske Seefeld for supertalentet.

– Jarl skulle ta på seg hoppdressen, og dro skulderen ut av ledd. Rett før han skulle hoppe i rennet fikk vi beskjed om dramaet, sier Kristian Hammer.

Han forteller at det var det tyske landslagets lege som grep inn og hjalp Heming-løperen på toppen av bakken hvor det er VM om to år. Og for tredje gang på under ett år var supertalentet satt ut av spill i konkurranser på grunn av sin trøblete venstre skulder.

– Det skjedde i Lahti forrige sesong, under et rulleskirenn på Lillehammer og nå i Seefeld. Jarl har vært veldig påpasselig selv, men det har vært vanskelig når adrenalinet har tatt ham, sier Kristian Hammer.

Husker du: Kjempedrama for Riiber i Lahti

Ifølge Riiber står han foran et nokså langt opptreningsprogram før han er hundre prosent restituert. Det kan ta opptil seks måneder før han hopper igjen.

– Det blir ikke noe hopping før til sommeren. Men det er mye annet jeg kan gjøre for å holde motoren i gang. Jeg har allerede løpt motbakkeintervall, og snart blir det langrennsøvelser uten staver på tredemølle, sier Jarl Magnus Riiber.

På spørsmål fra VG hvordan det er å miste et antatt gullkort svarer Hammer: – Det har vært stang ut for Jarl denne sesongen med sykdom i høst og skulderplager. I tillegg fikk han en dårlig inngang på sesongen og konkurrert lite. Men nå får han god tid til å investere i neste sesong.

VGTV: Har seier`n i lommen. Så skjer dette