Varsler oppvask etter VM-kollapsen i kombinert

LAHTI/OSLO (VG) For tre år siden var Norge best i verden i kombinert. Nå er de samme løperne sjanseløse. Og et oppvaskmøte etter VM-nedturen er allerede varslet.

Igjen vant Tyskland gull. Igjen var Johannes Rydzek best (25). Tre gull av tre mulige. Han er VM-kongen. Og 50,6 sekunder etter at Rydzek spurtet til seier kom Espen Andersen i mål som beste norske på 10. plass.

– Vi er for dårlig. Resultatlistene lyver ikke. Jeg kjenner at jeg er veldig skuffet, sier Kristian Hammer, landslagstrener i kombinert.

For tre år siden, under Sotsji-OL, feiret Norge to gull, en sølv og en bronse. Kombinertgutta var de store vinnerne. Ble hyllet. Og elsket. I dag hang de med nebbet i Lahti.

– Vi har mange spennende nye, og vi har mange gode med erfaring. Jeg er sikker på at skal slå tilbake og kjempe om medaljer. Vi skal ikke fortsette å kjempe om 10.-plasser, sier Hammer.

Han bekrefter at det blir en grundig evaluering etter Lahti-VM. Magnus Moan signaliserer overfor VG at han krever at det må gjøres endringer i forhold til trening, kompetanse og samarbeid i de to kombinertleirene i Trondheim og Oslo.

På spørsmål fra VG om det er snakk om å skifte ut folk i kombinertledelsen svarer Hammer: – Det har vi ikke snakket om. Ikke ennå i hvert fall.

Moan var optimistisk etter hopprennet – og hadde et håp om medaljekamp i langrennet. Men mannen fra Trondheim var aldri i nærheten. Han endte på en skuffende 13. plass. Magnus Krog kom på 11. plass. Og Jørgen Graabak havnet helt nede på 22. plass etter helbom i hopprennet.

– Som lag har vi mye å gå på. Vi må brette opp ermene skal vi komme tilbake der vi føler at vi hører hjemme. Men vi har en stor jobb foran oss, sier Moan.

– Hva går den jobben ut på mener du?

– Vi må stå mer samlet, og legge ned en mye bedre kollektiv jobb. Vi må være villig til å stå sammen i den daglige treningen, og pushe hverandre. Både i hopp og langrenn har vi ekstrem høy kompetanse, men den må vi dra mer nytte av enn hva vi har gjort, svarer Magnus Moan.

Etter en solid langrennsdel hadde François Braud, Johannes Rydzek og Akito Watabe hentet inn og gått fra lederen etter hoppdelen, østerrikske Mario Seidl.

Trioen gikk sammen til det var igjen knappe 700 meter.

Flest VM-gull i kombinert: • Johannes Rydzek, Tyskland – 5

• Bjarte Engen Vik, Norge – 5 • Jason Lamy-Chappuis, Frankrike – 5 • Eric Frenzel, Tyskland – 4 • Kenji Ogiwara, Japan – 4 • Fred Børre Lundberg, Norge – 3 • Felix Gottwald, Østerrike – 3 • Bernhard Gruber, Østerrike – 3 • Hannu Manninen, Finland – 3 • Hermann Weinbuch, Tyskland – 3

Da klinket Rydzek til i dobbeltdans i en slak motbakke og skaffet seg en luke til Watabe. Det var Rydzeks tre mulige i Finland, og hans femte totalt. Det er tall kun Bjarte Engen Vik og Jason Lemy-Chappius kan matchen.

– Terningkast 1, mente Graabak om egen innsats i intervju med NRK.

– Det gikk altfor dårlig i hoppbakken, og da er det nesten ikke vits å stille til start i langrennet. Jeg håpet at det skulle bli god stemning der Manninen var, så jeg forsøkte å henge på ham, la Graabak til.

INGEN MEDALJE: Magnus Moan klarte aldri å gå seg helt inn i medaljekampen onsdag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– En tankevekker

– Norge som lag har fått seg en tankevekker. Ikke bare her, men gjennom hele denne sesongen, mente Jann Post under NRKs sending.

Tidligere kombinertløper – og nåværende ekspert for kanalen – Fred Børre Lundberg mente årets sesong må gås etter i sømmene.

– Man må først gjøre seg ferdig med VM og sesongen. Deretter må man evaluere det man har gjort. Det har vært mye skader og sykdom før sesongen, og det kan jo ha hatt betydning, mente Lundberg.

Klarte ikke å hente teten

Etter hoppdelen i Lahti var Magnus Moan nummer ti, ett minutt og 21 sekunder bak ledende Mario Seidl. Veien til pallplass var imidlertid kortere, kun 27 sekunder.

Moan, som tidlig fikk ryggen til Espen Andersen, tok inn nesten 20 sekunder på den østerrikske lederen i løpet av de første to kilometerne.

Mellom Moans gruppe og Seidl befant en skummel kvartett seg. Johannes Rydzek, Wilhelm Denifl, François Braud og Akito Watabe.

Førstnevnte hadde to gull fra før i mesterskapet. Og han hadde åpenbart lyst på mer.

Mens gullkampen sto mellom de nevnte fem løperne i front, var Moan, Andersen og Magnus Krog 2,5 kilometer før mål i en gruppe over halvminuttet bak tetgruppen. Dermed ble medaljejakten tøff for nordmennene.

Til slutt ble det en kamp om 10.-plassen for de norske.

