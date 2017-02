VIERUMÄKI (VG) Sergej Ustjugov (24) kan likevel komme til å gå 50 kilometer søndag.

Det bekrefter den russiske skipresidenten Jelena Välbe til VG.

VM-kongen har til nå har hele tiden sagt at han ikke skal gå flere individuelle renn i Lahti, men nå fastslår Välbe at det er det han selv som bestemmer:

– Selvfølgelig er det noe Sergej bestemmer selv. Hadde dere ikke gjort sånn også i Norge, sier en smilende skipresident når VG møter henne i Vierumäki.

– Sergej skal gå stafetten fredag, så tar han avgjørelsen, sier Jelena Välbe, som også er landslagssjef for Russland.

Ustjugov fikk først sølv på sprinten, så gull på tremila og deretter nytt gull på teamsprinten, selv om den siste seieren kom som følge av kollisjonen mellom Norges Emil Iversen og Finlands Iivo Niskanen.

– Jeg skal gå teamsprint og stafett, derfor var det så viktig for meg å vinne det individuelle gullet i dag, sa Ustjugov til VG etter gullet på 30 km.

– Hvorfor ikke flere distanser?

– Treneren har rådet meg til å satse på disse fire øvelsene. Han vet best. Jeg stoler fullt og helt på ham, sa russeren.

Da vi snakket med ham igjen etter lagsprint-seieren, var han litt mer åpen for at saken kunne diskuteres. Og han fortalte at hans barndomstrener hadde gjort om returbilletten, fordi han var sikker på at Ustjugov skulle gå 50 km – eller «maraton», som russerne kaller distansen.

15 kilometeren onsdag er ikke aktuelt, men nå er altså Välbe klar på at det kan gå mot ny Ustjugov-deltagelse i VM – på den avsluttende distansen søndag.

Allerede etter 30 km uttalte Martin Johnsrud Sundby til VG at han var sikker på å møte Ustjugov igjen på femmila.

– Jeg tror han kommer til å gå femmil skøyting likevel, sa Sundby til VG.

– Så du mener han bløffer?

– Jeg tror han har en så god kropp at han ikke lar den mulighet går fra seg.

Sundby skulle ta sitt første individuelle gull på 30 km, men da han skulle ta innersvingen på russeren, bommet han med venstrestaven og det endte med at høyrestaven brakk.

Da VG snakket med Ustjugov om femmila søndag, sa han:

– Jeg vil gjerne være med i så mange løp som mulig her i Lahti, men jeg har også lagkamerater som er godt forberedt til VM og er godt motiverte. Så jeg får i hvert fall gå stafetten først, så får vi snakke sammen etter det.

– Hva sier din trener Markus Cramer?

– Jeg har ikke snakket med Markus om det, sa Ustjugov.