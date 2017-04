Tongas ski-taper er klar for å følge opp OL-stuntet

LAHTI (VG) Husker du Tongas Pita Taufatofua (33), som innnsmurt i olje kuppet åpningsseremonien i Rio i fjor? Nå er nye sprell planlagt - i vinter-OL!

– Dere må alle bare vente å se på hva jeg finner på. Men åpningsseremonien i 2018 blir stor, det kan jeg garantere, sier Tautatofua til VG.

I Lahti debuterte fotomodellen fra stillehavsøya med snø under skiene i sprint. 153. plass av 156 startende ble fasiten, men 33-åringen strålte ettersom han bare hadde trent langrenn i fire uker før mesterskapet.

Det var som taekwondo-utøver i fjorårets sommer-OL han stjal internasjonale overskrifter allerede etter innmarsjen.

VG august 2016: Én mann stjal showet

Daily Mail beskrev det slik:

«Tar babyolje tilbake! Tongas flaggbærer skaper nedsmelting i sosiale medier når han ankommer OL-stadion oljet inn».

Faktisk «trendet» Taufatofua på Twitter over hele verden den augustkvelden. Hovedpersonen forklarer stilen med en 200 år gammel Tonga-tradisjon, og flirte da VG i ski-VM viste ham bilder av hendelsen.

– Det jeg kan si, er at den karen der nok hadde fått det kaldt på vinteren, sier Taufatofua før han mer alvorlig forklarer:

– Jeg har drømt om å være med i OL siden jeg var 12 år. Jeg vil at folk skal oppfylle drømmene sine, og jeg vil være et forbilde som viser at det er mulig å gjøre noe helt nytt. Og hvorfor skal det ikke være mulig både å være med i sommer-OL og vinter-OL? spør 33-åringen.

Et mulig svar på det er jo den totale mangelen på skiforhold i hjemlandet, hvor den årlige gjennomsnittstemperaturen er 22 grader.

– Jeg respekterer virkelig skiløperne, de tar seg alltid ut når de er i mål. Det tok meg to uker å finne fingrene mine på grunn av kulden, så det var utfordrende, men jeg jobbet i 20 år for å bli en sommerolympier, så jeg vet hva å kjempe dreier seg om. Også elsker jeg snø, sier Tongas første skiløper noensinne.

I Lahti insisterte han på at VG tok bilde av ham uten jakke på – for å få vist frem sørgebindet på armen til ære fo landets dronningmor Halaevalu Mata'aho (90), som nylig døde:

INTET OLJA LYN: Pita Taufatofua i pressesonen i Lahti etter sprintprologen. Foto: Øyvind Brenne , VG

– Målet mitt var å gjennomføre sprinten før det ble mørkt, ikke gå på et tre og representere Tonga på best mulig måte. Jeg gikk forbi en konkurrent i første sving, og nå gleder jeg meg bare enda mer til OL neste år, sier Taufatofua – som riktignok neppe tar medalje i Sør-Korea om et snaut år.

Med tiden 5,44,72 slo vinner Sergei Ustjugov ham med hele to minutter og 22 sekunder i den 1,3 kilometer lange prologen.