To gull - bør vrakes til stafetten

Kommentar Landslagsledelsen står foran en vrien vurdering når stafettlaget skal tas ut. Og bør tvile seg frem til å velge bort en utøver som har vunnet to gullmedaljer i Lahti.

På ett punkt ble nok Roar Hjelmeset & co betydelig klokere etter 10-kilometeren på finsk snø.

For etter at Marit Bjørgen var som bare Marit Bjørgen er, kunne Astrid Uhrenholdt Jacobsen prise seg lykkelig over at en krevende sesong har endt med at hun fant formen da det virkelig gjaldt.

Med en bronse hun har jobbet så hardt for i boks, sørget Heming-løperen i praksis for å parkere diskusjonen om egen plass på stafettlaget.

Der 75 prosent av plassene nå nærmest gir seg selv:

Bjørgens plass er like selvsagt om at torsdag er dagen etter onsdag, og Heidi Weng er også bankers på laget. Med Astrid Uhrenholdt Jacobsens billett, er det dermed én problemstilling igjen.

Men den er til gjengjeld en real nøtt:

Ingvild Flugstad Østberg eller Maiken Caspersen Falla?

For Falla har Lahti-VM vært et eventyr, med full uttelling både på sprinten og lagsprinten. Og en dobbeltvinner som er i dytten, og som også tidligere har vist seg som en habil distanseløper, er selvsagt en stafettkandidat.

Ingvild Flugstad Østberg har derimot hatt det tungt i VM, med tidlig sprint-exit, en nær katastrofal 15-kilometer med skibytte - og samtaler med psykolog for å gjenreise tapt selvtillit.

Etter at drømmen om å få gå lagsprinten røk, var usikkerhetsmomentene mange foran dagens 10-kilometer. Fortsatt er det hun viser i sporet ikke fryktelig betryggende. Men det er bedring å spore med denne åttendeplassen.

Og på en normaldag har hun bedre forutsetninger for å skaffe lagvenninnene en luke i et distanserenn, enn det sprintspesialisten Maiken Caspersen Falla har.

Omtrent der står vi.

Der konklusjonen etter mitt syn er at Ingvild Flugstad Østberg sklir seg inn på laget - mens Maiken Caspersen Falla uansett bør kunne si seg svært fornøyd med mesterskapet.

Da lander vi på Østberg-Jacobsen-Weng-Bjørgen.

Og da skal et norsk gull være tilnærmet uungåelig.

Selv om vi sa akkurat det samme foran OL i Sotsji, da...