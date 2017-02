Svensk journalist reagerer på Iversens håndtering av «sex-spøk»

VIERUMÄKI (VG) Norges sprinthåp Emil Iversen (25) ble spurt hvordan de norske jentene kan «ta» svenskestjernen Stina Nilsson (22). Svaret falt ikke i god jord hos VM-journalisten Petra Thorén (47).

Dagens pressekonferanser i Finland startet med at de norske sprintjentene fortalte at de ikke har noen taktikk for å knekke det svenske gullhåpet Stina Nilsson torsdag.

Deretter inntok de norske herrene podiet, og anført av en Petter Northug i godt slag var det god stemning i rommet i samfulle 30 minutter. Mot slutten av pressekonferansen fikk TV 2s Ernst A. Lersveen ordet:

– Emil Iversen. De norske jentene hadde ingen taktikk foran sprinten i morgen. Har du noen taktikkråd for hvordan de skal ta Stina Nilsson?

Responsen fra salen kom umiddelbart i form av latter mens Iversens ansikt sprakk opp i et stort smil. Ved siden av på podiet lo Petter Northug høyt og lenge.

I fjor høst omtalte nemlig svenske medier den tilsynelatende medieskapte romansen mellom Iversen og Nilsson - verdens beste kvinnelige langrennssprinter.

– Nei, svarte Iversen først. Og fulgte opp:

– Det er vanskelig å ta henne.

Som VGTV-videoen under viser, var responsen fra salen og podiet massiv latter:

På første rad satt Aftonbladets erfarne langrennsreporter Petra Thorén - uten å le.

– Jeg reagerer på Emils håndtering av spørsmålet. Han kunne avfeid det, i stedet for å bygge opp. Dessuten har alle journalister også et ansvar for ikke å le, over det som er en sex-spøk. I alle fall tolker jeg det som det. Det er under beltestedet, sier Thorén, som etterpå snakket med spørsmålsstiller Lersveen.

Les også: Dette tror Northug om svensk medaljefangst

TV 2-reporteren sa etterpå til svenske Expressen at det ikke var en sexspøk. «Vi sier «ta» i Norge. Nå skal vi ta dem. Ta Johan Olsson, for eksempel», forklarer Lersveen, som utdyper formuleringen til VG:

– Jeg stilte spørsmålet om ut fra de mange romanseryktene som har gått om Emil og Stina. Samtidig ville jeg ha et svar på det rent sportslige. Jeg fikk jo ikke noe svar fra jentelaget om hvordan de skulle ta storfavoritten Stina Nilsson.

– Hvordan synes du gutta løste det – svarte på ditt spørsmål?

– Jeg vet ikke om de norske jentene fikk noe råd. Det var jo det jeg var ute etter.

Petra Thorén sier hun tror på Lersveens forklaring. Til Expressen melder han at løperne selv får svare på hvorfor de eventiuelt tolket spørsmålet annerledes.

– Men jeg er litt lei Emil og Petters fortsatte tull om Stina. Vi journalistene har også et ansvar, det blir for guttete. Det finnes et moralsk ansvar også, og det er en ung pike involvert, sier Thorén om den 22-årige svenske sprintstjernen.

Dette sa Nilsson til VG i går om egne sjanser:

Torsdagens sprint begynner klokken 14 på skistadion i Lahti.