Sundbys gulltørke: Nå er det ikke uflaks

Kommentar Martin Johnsrud Sundby i mesterskap har langt på vei vært historien om «den uheldige mannen». Det er ikke tilfellet i Lahti.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det er noe nesten naturstridig over å være så dominant som nordmannen har vært over tid, og likevel stå med en smultring i gullkolonnen fra individuelle øvelser i mesterskap.

Ser man bak tallene over tid, er det ingen tvil om at Martin Johnsrud Sundbys uflakskvote har vært breddfull:

• VM i Falun i 2015 ble en reise i sykdom i stedet for i jubel.

• I OL i Sotsji var forventningene store, men fasiten ble stang ut. Der en bronsemedalje ikke var nok til å veie opp for skuffelsen over den sure fjerdeplassen på femmila, og stafetten var alt annet enn artig.

• I Val di Fiemme i 2013 fikk Sundby med seg en sølvmedalje på 30 km med skibytte, før sykdom bråstoppet drømmen om noe mer.

• Legger man til en kollaps i debuten i 2009 og et blytungt OL året etter, så er ikke den delvise oppturen på hjemmebane i 2011 (som inkluderte gull på stafetten) nok til å veie opp for skuffelsene i mesterskap.

Martin Johnsrud Sundby har dermed aldri fått det individuelle gullet han definitivt hadde fortjent, og den opprivende saken om brudd på dopingreglene har selvsagt ikke gjort denne sesongen lettere for ham.

Men VM i Lahti i 2017 handler ikke om uflaks. Snarere kan mesterskapet hans så langt oppsummeres i to enkle setninger:

Martin Johnsrud Sundby har levert sterkt.



Sergej Ustjugov og Iivo Niskanen har vært enda sterkere.



Så enkelt. Så kjipt når man drømmer om gull. Og likevel helt fair.

LES OGSÅ: Sundbys uheldige nesten-rekke

Riktignok kan stavbrekket rett før slutten av 30 kilometeren med skibytte føyes til listen over uheldige omstendigheter.

Men for det første klønet han det til selv i den situasjonen, og for det andre tyder jo alt på at Ustjugov uansett hadde vært sterkest i finishen.

På 15-kilometeren gikk rett og slett finnenes folkehelt et så kanongodt løp at det ikke er noe å skamme seg over å måtte se seg slått. Og det gjorde da heller ikke Røa-løperen, som innrømmer at han møtte sin overmann i Niskanen denne onsdagen.

Nå er det store spørsmålet om Martin Johnsrud Sundby kommer til å bli husket som nesten-løperen i mesterskap, mens han stort sett har herjet ellers, eller om det etterlengtede gullet kommer til slutt.

I en alder av 32 år er det jo ikke altfor mange muligheter igjen, så det beste hadde vært å benytte sjansen allerede kommende søndag.

Alt som trengs er å komme seg gjennom fem mil fortere enn konkurrentene.

Noe som så langt dessverre har vist seg vanskeligere enn vi hadde ønsket for Martin Johnsrud Sundby.

Når det er et mesterskapsgull i spill.