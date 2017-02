Sundbys gulldrøm ble felt av uslåelig russer - ikke stavbrekket

Kommentar LAHTI (VG) En sterk Martin Johnsrud Sundby (32) tapte VM-gullet fordi Sergei Ustjugov (25) var enda bedre. La oss bare håpe overmannen og «nye Russland» er til å stole på.

19 nordmenn har vunnet individuelt VM-gull. Sundby er fortsatt ikke blant dem. Hanekampen i Lahti mot Sergej Ustjugov endte med sølv etter fall mot slutten av det som var en tremil for historiebøkene:

Sundby mener at rennet er det klart hardeste i denne disiplinen han har gått noensinne, i intervjuene legges det ikke skjul på at han er både overrasket og imponert over sin russiske rival og det er til å begripe. Ikke at Ustjugovs styrke er noe nytt, men formpila har vært dalende etter Tour de Ski, før han er tilbake i VM med et pang.

KOMMENTERER: Øyvind Brenne, sportssjef i VG. Foto: Frode Hansen , VG

Det startet med en vill prolog på sprinten, fortsatte med sølv som hadde vært gull med et litt bedre oppløp og så hadde han altså verdens antatt beste skiløper i lomma i tre mil i dag. Slikt kan skape diskusjoner i de tusen hjem. Med Russlands historikk i nær og fjern fortid, er skepsis sunt. Vi snakker om en idrettsnasjon som ifølge Wada nylig bedrev statsdoping. Og resultatlister i langrennssporten de siste 20 årene er blitt endret i ettertid så mange ganger at man ikke kan være for skeptisk.

Ustjugov er selv svært frustrert over at Cas-avgjørelsen rundt landsmennene som ikke får delta i Lahti. Via tolk havnet jeg faktisk i diskusjon med ham om dette etter pressekonferansen torsdag, og russerens hovedpoeng var åpenbart at positive dopingprøver er eneste fellende bevis. At McLaren-rapporten forteller om byttede prøver fra samme løpere på nattestid, fremstår for ham som påstander.

Etter gullet sa han at han deler idrettsverdenen i to: De som tror på, og de som ikke tror på, russiske utøvere. Det er ingen båssetting som tar idrettens kanskje viktigste debatt i ønsket retning. At han også sier at det like godt kunne vært ham som romkamerat fra Sotsji-OL, Jevgenij Belov, som ble nektet deltakelse her i Lahti, styrker heller ikke tilliten.

Samtidig har det siste året lært nasjonen om viktigheten av å holde tunga rett i munnen i dopingsaker. Særlig sjarmerende er det heller ikke å prate om det bare når norske løpere blir slått.

VG 20.7.16: Sundby dopingutestengt for bruk av astmamedisin

Og - dette er viktig: Ustjugov har ikke blitt koblet til doping tidligere. Han trener under den respekterte tyskeren Markus Cramer. Han testes jevnlig. Han har vært svært god siden junioralder.

Hvis vi ikke tror på de på startstrek, kan vi egentlig gi blaffen i hele mesterskapet.

Derfor er det på sin plass å applaudere Ustjogov for en stor idrettsprestasjon.

Norges taktikk med å gå hardt fra start for å kvitte seg med konkurrentenre fungerte bare delvis. Her måtte Sundby gjøre jobben selv. Men den russiske hovedrivalen var aldri nær å falle av. Ustjugov la seg likså godt foran den norske kapteinen store deler av rennet. Vel vitende om at han slår Sundby mann mot mann på oppløpet sju dager i uka.

Sundby testet et rykk i nest siste stigning, russeren svarte greit. I siste bakke var et av skrekkscenarioene Sundby snakket om i forkant blitt realitet. Vi var nede på plan E, F eller enda lenger ned i alfabetet:

Det siste rykket på vei opp bakken var kraftfullt nok, det var rått av en rå idrettsmann, men muligens ble Røa-løperen litt for ivrig. Litt for desperat i jakten på gullet han har ekstremt lyst på. Sundby var riktignok på vei forbi, men det var få meter igjen til toppen da venstre stav ikke traff bakken og gjorde ham ustø.

Stavbruddet som fulgte var sånn sett ikke i kategorien uflaks, det var en konsekvens av situasjonen og mest sannsynlig ville Ustjugov fulgt nordmannen til toppen.

Det mener han selv også:

På 15-kilometeren onsdag stiller russeren etter eget utsagt ikke. Kanskje det blir tidspunktet Sundby endelig vinner VM-gull?

Magefølelsen sier ja. Hvis russeren holder ord.