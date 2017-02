Stöckl om VM-nedturen: - Det er mitt ansvar

LAHTI/OSLO (VG) Norsk nedtur i VM. Johann André Forfang beste norske på 7. plass. Og landslagstrener Alexander Stöckl tar støyten.

– Der er mitt ansvar. Vi har ikke fulgt godt nok med på utstyrssiden. Tre nasjoner, Polen, Østerrike og Tyskland har kjørt forbi oss, sier Alexander Stöckl.

Etter en fantastisk statistikk i «problemøvelsen» normalbakke-VM - med gull til Anders Bardal (2013) og Rune Velta (2015) - endte det med en skuffende 7. plass til Norge og Johann André Forfang i Lahti i kveld.

Nordmennene hang ikke med. Det stod mellom Tyskland og Østerrike. Med 35.000 tilskuere på tribunene i den flotte finske vinterkvelden vant Stefanf Kraft gull, med den tyske duoen Andreas Wellinger på sølv- og Markus Eisenbichler bronseplass.

– Vi må analysere hva som har gått galt. Og vi ser at vi får det til. Forfang er mye bedre enn han var vært tidligere i sesongen. Vi ser at vi får det til, men resultatene er ikke som tidligere. Det er trist, sier Stöckl.

Tromsøgutten var ikke skuffet. Han gjorde en flott konkurranse etter en vanskelig vinter hvor han har vært ute av verdenscupen i en lang periode. Han hoppet seg opp etter 13. plass fra 1. omgang. I finalen var han tredje lengst med 98,5 meter. Men han var hele 10,5 poeng bak bronsemedalje.

– Jeg er veldig fornøyd med egen innsats. Men samtidig er det skuffende at beste nordmanne er på 7. plass. Det er ikke der vi ønsker å være, sier Johann André Forfang.

Stöckl var fornøyd med Forfang som han karakteriserer som en typisk storbakke-hopper. Men skuffet over Daniel-André Tande. Mannen som har vært vinterens klart beste norske. Og som leverte kanonhopping i Hoppuka endte helt nede på 15. plass. Den svakeste plasseringen i årets sesong.

– VM har ikke startet ennå. VM for meg starter når vi kommer til storbakken. Det mangler en detalj med teknikken som gjør at jeg ikke greier å fly ut av bakken. Jeg blir stående bakpå og bremse istedenfor, sier Daniel-André Tande.

Hadde resultatene fra 1. omgang stått seg hadde Norge gjort sitt dårligste normalbakkerenn i VM i 2009, da Anders Bardal endte som nummer tolv. Prestasjonen er likevel den dårligste i hoppbakken siden samme mann endte på 7. plass i stor bakke under Holmenkollen-VM i 2011.

– Det som er veldig positivt er Johann, han er jo egentlig ikke en hopper som er bra i normalbakke. Han viste spesielt i andre hoppet et fantastisk hopp, og med to slike kunne han nok vært i nærheten av pallen, sier hovedtrener for hopplandslaget, Alexander Stöckl.

Daniel André Tande var plassert som dårligste norske etter 1. omgang på 19. plass. Nordmannen hoppet ned til ledelse foreløpig i 2. omgang, og passerte etterhvert Andreas Stjernen og Robert Johansson på resultatlistene. Det holdt imidlertid bare til en svak 15. plass for Tande.

Johansson og Stjernen endte på henholdsvis 16. og 17. plass.

– Jeg syntes jeg gjorde to helt greie hopp, men bommer litt på stil. Jeg hopper meg litt ned, sier Stjernen til NRK.

– Jeg oppsummerer det med at svært få hadde trodd at jeg skulle komme hit for et år siden. Jeg tar med meg stor, stor fremgang, sier Johansson til NRK.

Daniel André Tande – den antatt beste norske før start – skuffet stort og endte på en 19. plass etter én omgang. Kun ni dager før VM-øvelsen endte han på 5. plass i normalbakkerennet i prøve-OL, og med en ideell dag burde han kunne blandet seg inn i medaljekampen.

Resultatliste: 1. Stefan Kraft, 270,8 poeng; 2. Andreas Wellinger, 268,7; 3. Markus Eisenbichler, 263,6; 4. Kamil Stoch, 262,5; 5. Matciej Kot, 255,1; 6. Michael Hayböck, 254,4; 7. Johann André Forfang, 253,1; 8. Dawid Kubacki, 251,5; 9. Richard Freitag, 250,4; 10. Daiki Iti, 249,8... 15. Daniel André Tande, 234,5; 16. Robert Johansson, 242,6; 17. Andreas Stjernen, 241,8