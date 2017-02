Sprintpappaens harde valg: Foretrekker gull til sønnen

VIERUMÄKI (VG) Før dagens VM-start er den norske Sverige-treneren Ole Morten Iversen forberedt på en følelsesmessig berg- og dalbane.

Han skal nemlig hjelpe sin sprintelev Stina Nilsson til gull i mesterskapets første øvelse. Samtidig skal sønnen Emil Iversen forsøke å vinne herrenes sprint. Alt i løpet av noen få minutter Lahti-VM for alvor starter med finale klokken 16.30.

– Når herresprinten begynner blir det litt vanskelig å holde fokus kun på svenske damer. Men de konkurrerer jo ikke sammen, og jeg har lov til å heie på Emil selv om jeg bor i Sverige, sier Iversen til VG.

SKIPROFIL: Emil Iversen, her fra Kuusamo i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Trønderen ble sprinttrener for svenskene før årets sesong, og har høstet ros for fremgangen til storfavoritt Nilsson. I møtet med VG på svenskenes siste pressetreff før VM er Iversen hyggelig og blid. Og han smiler lurt når spørsmål om de avgjørende minuttene under VM-sprinten blir tema.

– Vil det være en vanskelig situasjon for deg hvis du blir bedt om å rådgi de svenske herrene før de skal gå mot din egen sønn?

– Det har ikke vært tema - jeg er på jobb for Sverige. Emil klarer seg selv, og jeg server jentene. På taktikk vet løperne best, og jeg kunne sikkert spurt Emil om råd til de svenske, men jeg gjør det ikke. Vi er ikke på jobb for å snappe opp ting fra Norge eller andre veien, sier Iversen, som planlegger å se finalen for herrene i målområdet «med ganske høy puls».

– Hva tror du om Emil Iversens sjanser?

– Han må først komme seg videre fra prologen, jeg er nervøs for den jeg. Men han er i bra form, det er et ikke altfor hardt løp som passer ham med svinger og et fint oppløp. Jeg både håper og tror han kan kjempe om medaljer. Men ett feilskjær i kvartfinalen er nok til at løpet kan være kjør.

– Hvis du må velge: Gull til Stina Nilsson eller til Emil Iversen?

– Da er nok blod tykkere enn vann. Men gjerne begge deler!

PS! Svenske medier omtalte i fjor høst romanserykter mellom nettopp Emil Iversen og Stina Nilsson. Temaet kom opp igjen dagen før sprinten på det norske pressemøtet, og etterpå fikk nordmannen kritikk for håndteringen.

Pappa Iversen sa følgende til VG etterpå:

– Jeg ønsker å få spørsmål om sport. Dette er jeg lei av. Jeg synes ikke det er noe tema, det er ikke noe å snakke om, i hvert fall ikke for min del.

