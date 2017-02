Skikultur og resultater

Debatt I Lahti preges norsk langrenn av gode prestasjoner og resultater, kombinert med humør, lagfølelse og vilje til å løfte hverandre fram.

AV ANNIKEN HUITFELDT, stortingsrepresentant (Ap)

De som fortsatt måtte hevde at det er en motsetning mellom gode fellesskap og lysende enere, kan gjerne se til VM og norsk langrenn.

VGs kommentator: Kunnskapsløs logring for idrettstoppene

Dette har ingenting å gjøre med kulturen i Norges skiforbund, skal vi tro VGs Leif Welhaven. Så la meg nok en gang få presisere: Kritiske medier gjør jobben sin når de går etter det som kan og bør kritiseres. Norsk idrett gagnes av åpenhet, kritikk og diskusjon. Mye av kritikken mot Skiforbundet har da også vært helt berettiget. Den kritikken er det ingen grunn til å gå tilbake på.

Men en ensidig svart/hvitt-framstilling av Skiforbundet blir både fordummende og urettferdig. Jeg mener også at kultur og resultater henger sammen. Det er vel noe av grunnen til at media er opptatt av å avdekke ukultur på toppen i hele norsk samfunnsliv.

Jeg mener også at selv en forbundsledelse har sin – om enn lille – del av skyld/ære i så måte. Og at det derfor kunne gjøre seg med en litt bedre balanse i framstillingen av Norges skiforbund.

Så synes jeg Welhaven kunne ha spart seg den tendensiøse framstillingen av Arbeiderpartiets forhold til idrettsbevegelsen fra etterkrigstiden til i dag. Han kunne ha nevnt at jeg som kulturminister så en idrettspresident med Høyre-bakgrunn overta for en annen idrettspresident med Høyre-bakgrunn, og at jeg samarbeidet godt med begge. Hadde han googlet «kulturminister Huitfeldt» + «tippenøkkelen», ville han fått en påminnelse om hva Arbeiderpartiets virkelige forhold til idretten er.

I vår regjeringsperiode gjennomførte vi en systematisk styrking av økonomien til breddeidretten i Norge gjennom to endringer i tippenøkkelen som ga mer penger til anlegg. Momsreformen, grasrotandelen, satsing på ungdoms-OL og utstyrsordning for funksjonshemmede idrettsutøvere ga norsk idrett betydelige løft.

Men denne kunnskapen passer kanskje ikke inn i Welhavens historiefortelling?