Russeren som stod i veien for norsk VM-gull bøtelagt

LAHTI (VG) Her viser Magnus Moan (33) og Magnus Krog (29) stolt frem VM-sølvet i team-sprint. Kampen om gullet endte i skandale – og FIS har sanksjonert mot Russland – som forkludret gullkampen.

Renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Lasse Ottesen, bekrefter overfor VG at Samir Mastjev har fått bot etter usportslige oppførsel under VM-rennet.

– Når en løper blir tatt igjen skal han ut av konkurransen. Det står i vårt regelverk, sier Lasse Ottesen.

Den russiske kombinertløperen ble tatt igjen av Norge og Tyskland inne på stadion. Han fikk klar beskjed om å avslutte konkurransen – opp til flere ganger før dét – men ifølge Ottesen nektet han.

Flest VM-gull i kombinert: • Johannes Rydzek, Tyskland – 6

• Bjarte Engen Vik, Norge – 5 • Jason Lamy-Chappuis, Frankrike – 5 • Eric Frenzel, Tyskland – 5 • Kenji Ogiwara, Japan – 4 • Fred Børre Lundberg, Norge – 3 • Felix Gottwald, Østerrike – 3 • Bernhard Gruber, Østerrike – 3 • Hannu Manninen, Finland – 3 • Hermann Weinbuch, Tyskland – 3

Mastjev som var på vei til veksling med lagkameraten Vjatjeslav Barkov holdt innersvingen som Magnus Krog og Johannes Rydzek kjempet om – og vek ikke unna. Rydzek havnet bak ryggen på russeren, mens Krog hadde fri bane forbi.

Krog valgte imidlertid å gi plass til Rydzek, da han beveget seg lenger ut i svingen.

Da begge var vel forbi russeren, klinket Rydzek til og sikret tysk gull, ett sekund foran mannen fra Høydalsmo.

– Vi gjorde to forsøk på å få løperen (Mastjev) ut, så det vil bli sanksjonert mot ham i form av en bot på 4000 kroner, og det russiske skiforbundet vil få en skriftlig reprimande fra FIS, sier Lasse Ottesen.

Den tidligere norske storhopperen (OL-sølv på Lillehammer) gikk etter den dramatiske konkurransen rundt og beklaget på vegne av FIS som eier verdensmesterskapet på ski. Og spesielt overfor Magnus Moan og Magnus Krog.

– Hvem fikk fordel av at den russiske løperen ikke ga seg, og hvem fikk ulempen, slik som du vurderer det?

– Det er vanskelig å si. Jeg må si at både Krog og Rydzek håndterte situasjonen veldig godt. Det er ingen tvil om at russeren var i veien. Men om han er mer i veien for Rydzek eller Krog er det vanskelig å si. Om han ikke hadde vært der, og utfallet hadde blitt annerledes, får vi ikke svar på, sier Lasse Ottesen.

– Jeg hadde sinnssykt fokus på at jeg skulle ta Rydzek. Når jeg kommer i siste sving er det plutselig en russer i løypen. Det dreier litt på fokuset og forstyrrer, sier Krog til VG.

– Kunne du vært smartere da du skulle passere russeren?

– Jeg kunne «gutsa» alt og tatt inneren. Men jeg har sett så mange skrekkscenario fra den svingen der. Det blir fokus-distrahering, det ble det, sier Magnus Krog.

Magnus Moan – som var Krogs makker på lagsprinten – var strålende fornøyd med sølv, og valgte å se tilbake på situasjonen med humor. Det var den 12. VM-medalje han fikk tildelt på seremonien i Lahti sentrum i kveld. Ett gull, seks sølv og fem bronse.



– Nei, jeg velger å se på at vedkommende er PR-kåt. Nei, han selvfølgelig ingenting der å gjøre. Hadde han ikke vært der så kan man alltid snakke om at både Tyskland og Norge kunne fått en bedre inngang, men sånn ble det, sier Moan til VG.

Johannes Rydzek – fire gull av fire mulige – og kongen av Lahti-VM svarer slik når VG spør om han var smartere og raskere enn Krog da spurten gikk.

– Kanskje jeg var litt av begge deler, sier Rydzek.

Han medgir at Krog var råsterk på siste runde. Og han han himler med øynene når han skal sette ord på VM-dagene i Lahti. Med seks VM-gull totalt i karrieren topper han adelskalenderen.

– Jeg visste at formen var bra. Men dette hadde jeg aldri trodd var mulig, og det hadde aldri vært mulig uten en fantastisk lag rundt meg, sier Johannes Rydzek.