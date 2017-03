Nytt lag-sølv for kombinertgutta

LAHTI/OSLO (VG) Magnus Krog (29) tapte spurten mot suverene Johannes Rydzek. Det ga sølv på den kombinerte lagsprinten.

Moan sendte navnebror og lagkompis Krog ut på sisteetappen side om side med Tysklands ankermann - Johannes Rydzek.

De to fulgte hverandre tett helt til siste slutt. Rett før oppløpet måtte duellantene passere en russer - som var tatt igjen med en hel runde.

Da den oppgaven var gjennomført av begge, klinket Rydzek til og sikret tysk gull.

Det er Norges andre kombinert-medalje under årets ski-VM, etter sølvet på stafetten.

Johannes Rydzek tangerte Bjarte Engen Viks rekord på fem VM-gull i kombinert onsdag. Fredag ettermiddag gjorde tyskeren rekorden til seg egen.

Japan tok sølvet.

Se også: Varsler oppvask etter VM-kollaps

Samlet kvartett

Flest VM-gull i kombinert: • Johannes Rydzek, Tyskland – 6

• Bjarte Engen Vik, Norge – 5 • Jason Lamy-Chappuis, Frankrike – 5 • Eric Frenzel, Tyskland – 5 • Kenji Ogiwara, Japan – 4 • Fred Børre Lundberg, Norge – 3 • Felix Gottwald, Østerrike – 3 • Bernhard Gruber, Østerrike – 3 • Hannu Manninen, Finland – 3 • Hermann Weinbuch, Tyskland – 3

Norge var på skuddhold med tanke på medalje etter hoppdelen. Ankermann Magnus Krog hoppet glimrende, og var hovedgrunnen til at Norge plasserte seg på fjerdeplass. 24,5 sekunder bak ledende Frankrike, men kun 6,1 sekunder bak bronseplasserte Japan og drøye åtte sekunder bak gullfavoritt Tyskland.

Tidlig på den andre av i alt ti etapper samlet den nevnte kvartetten seg.

Etter høy fart på de to åpningsetappene, ble farten lavere på de to neste. Det førte til at kvartetten ble til en kvintett da Østerrike også blandet seg inn i gullkampen i Lahti.

En ting som tidlig ble klart var at nordmennene hadde fantastiske ski. I bakken ned til stadion gled vekselvis Krog og Moan enkelt i fra resten av feltet.

Så klinket Eric Frenzel til på syvende etappe. Moan kastet seg på stavene og fikk etter hvert kontakt med tyskeren.

Etter en rolig åttende etappe, rykket Moan fra start på den niende. Sølv-grossisten fikk med seg Frenzel på bakskiene.

De andre konkurrentene ble hektet av, men ved veklsing var det klart: Duellen stod mellom Magnus Krog og Johannes Rydzek på siste etappe.

Sett denne? Skapet til Moan er fullt av sølvmedaljer