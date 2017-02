Northugs VM-triks: Trente i svenskerivalens drakt

LAHTI (VG) Her er Petter Northug (31) i sving i de finske VM-løypene - iført en Theodor Petterson-drakt og med syrlige meldinger til konkurrentene.

– Jeg går litt i dekning, for å holde en lav profil.

Slik åpnet Northug intervjuet med VG etter første trening på finsk snø - to dager før VM-sprinten i Lahti. Med norsk drakt med den svenske sprinteren Pettersons navn på, viste de kommende minuttene at dét ikke stemmer. For Northug virker særdeles offensiv.

– FIS hater meg om dagen, så jeg fikk ikke egen trøye slik som de andre stjernene her i løypa. Da måtte jeg ta til takke med Theodor Petterson - Norge, sier Northug, som spøkefullt hevder at drakten ikke akkurat ga et boost i løypa.

– Jeg fikk dårlig karma med en gang. Jeg har ikke truffet på ett skyv etter at jeg fikk den Petterson-trøya. Det er Petterson i nøtteskall i et mesterskap.

Svensken har sølv fra sprinten i Sotsji-OL og bronse fra lagsprinten samme år som sine eneste medaljer.

På spørsmål om hva han tenker om svenske reaksjoner på draktstuntet, svarer 31-åringen:

– Jeg er ikke redd for det.

VM-sprinten går torsdag. VG oppdaterer saken.