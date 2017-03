Northug tilbake i Lahti: – Ville vært feigt å ikke gå

LAHTI/OSLO (VG) Petter Northug (31) er klar for comeback i VMs siste renn, men sier han har vært bedre forberedt før.

Martin Johnsrud Sundby, Petter Northug, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Anders Gløersen skal gå morgendagens femmil. Det er Lahti VMs aller siste øvelse.

Det ble klart på pressekonferansen lørdag morgen fra VM-byen Lahti. Northug, Røthe, Holund og Gløersen var sammen med landslagstrener Tor-Arne Hetland tilstede på pressekonferansen, mens Johnsrud Sundby har fått fri etter gårsdagens stafettseier.

Gløersen og Holund fikk sammen med Røthe beskjed fredag kveld om at de var tatt ut til å gå det 50 kilometer lange rennet.

En som ikke er med på søndagens renn, er Finn-Hågen Krogh, som var Norges ankermann på fredagens stafettseier. I videovinduet under forklarer landslagstrener Tor-Arne Hetland hvorfor.

Northug-comeback



Petter Northug, som er tittelforsvarer i denne disiplinen, gjør sitt Lahti-comeback søndag, etter å ha reist tidlig hjem fra mesterskapet. Han reiste hjem etter sprinten.

– Jeg er tittelforsvarer og det ville vært feigt å ikke stille opp og gjøre sitt beste her, selv om det har vært litt stang ut for meg denne sesongen, sier Northug til pressekorpset i Lahti.

For det har vært litt stang ut for Northug i år, men han forteller at han nå har fått overskudd.

– Jeg er spent, jeg har følt meg bedre og mer forberedt i mesterskap før, men formen har vært stigende siden sprinten. Jeg håper å høste fordeler av det på start i morgen, sier han.

– Er det mulig for deg å ta medalje i morgen?

– Spørs hvor rolig de går foran meg, svarer Northug og gliser på sedvanlig Northug-vis.

– Drømmescenarioet er å ha en god dag, ha gode ben og håpe at det er litt saft igjen når det skal avgjøres, sier Northug.

Russiske Sergej Ustjugov er en av de store gullfavorittene før søndagens renn.

– Ustjugov er i rå form, så det blir spennende. Selv om Finn-Hågen ga ham en leksjon i går må man passe på. Jeg tror han er litt avhengig av godt føre i morgen.

VGs reporter spør Northug om det spiller noen rolle at Sundby og Ustjugov har en tøff uke bak seg, noe trønderen ikke tror er en faktor.

– Jeg tror ikke Ustjugov eller Sundby har dalende form akkurat, så selv om de har hatt en tøff uke så tror jeg at dersom de har godt føre, kommer de til å være med å prege rennet uansett, sier han.

Selvsikker Holund



Da Northug ble spurt om å spå morgendagens topp-3, pekte han ut Johnsrud Sundby, Ustjugov og Hans-Christer Holund. Ifølge Northug gikk Holund «styggfort» i norgescupen sist helg.

Holund støtter Northugs utspill om medaljekandidatene.

– Jeg ser meg selv som en medaljekandidat, hvis ikke hadde jeg ikke sittet her. Hvis det blir gått fort har jeg en sjanse. Men jeg er avhengig av å ikke ha med meg for mange spurtsterke løpere inn på oppløpet, sier han.

Både Sjur Røthe og Anders Gløersen er optimistiske før femmila.

– Først og fremst gleder jeg meg veldig. Jeg synes kroppen kjennes bra ut, sier Sjur Røthe om det forestående løpet, sier Røthe.

Gløersen skal gå sitt første VM-renn i Lahti, og har ladet opp med norgescuprenn og høydetrening.

– Jeg føler oppladningen har vært veldig god, sier han.

Femmila går av stabelen søndag klokken 13.30.