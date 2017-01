Northug går disse rennene i NM

Petter Northugs (31) plan for NM er å gå 30 kilometer med skibytte og stafett. På tremila skal han måle krefter mot Martin Johnsrud Sundby (32) og Emil Iversen (25).

Det betyr at Northug dropper sprinten og 15 kilometer klassisk i NM.

VM-uttaket kommer lørdag etter 30 kilometeren. Da blir det klart om Petter Northug får gå mer enn sprint og femmila – hvor han har friplass som tittelforsvarer fra Falun-VM.

Og lørdag blir toppdagen under NM på Lygna når det gjelder antall herreløpere fra landslaget på startstreken. Det blir også etter planen Northugs første NM-distanse.



NM-planen



Landslagstrener Tor Arne Hetland leverer denne listen med landslagsløpere fra allroundlaget til NM:

Torsdag, 15 km klassisk:

Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Didrik Tønseth. (Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger usikre).

Fredag, sprint:

Anders Gløersen.

Lørdag, 30 km fellesstart med skibytte:

Sundby, Petter Northug, Tønseth, Gløersen, Holund, Niklas Dyrhaug, Røthe, Krüger og Emil Iversen.

Søndag, stafett:

Røthe, Iversen, Dyrhaug, Holund, Gløersen, Tønseth, Krüger og Northug.

Dette er altså planen, men det er selvfølgelig med forbehold om endringer.

MED BLIKKET MOT LAHTI: Martin Johnsrud Sundby (t.v.) og Emil Iversen er begge gullhåp i Lahti-VM. Sundby er stor favoritt på femmila. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Langt bak kompis Iversen



Northug var som kjent tilbake i verdenscupsirkuset i Falun søndag, da ble han nummer 31 på 30 kilometer klassisk fellesstart, tre minutter bak vinner Emil Iversen. Sundby ble nummer to.



Etter den prestasjonen sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn dette til VG:

– Det ser vanskeligere ut nå enn noen gang før med bare én måned igjen til VM. Men det er ikke håpløst.

Men NRK-eksperten mener det uansett mangel på resultater denne sesongen, er plass til Northug i den norske VM-troppen. 31-åringen er den eneste norske herreløperen som har tatt gull på distanse i VM og OL fra 2009 og frem til i dag.



– Han har holdt Norge «inne i leken» på egen hånd. Det er stor sannsynlighet for at Sundby vinner individuelt gull nå, men historien viser at det er hardt å vinne individuelt gull. Det er noen få som står frem i mesterskap, og Northug har vist det mange ganger, sa Bjørn.

Sundby og Iversen i form



Foran verdenscuprennet i Falun søndag håpet landslagstrener Hetland at Northug skulle levere et topp ti-løp.



Iversen og Martin Johnsrud Sundby er de løperne som vet de skal gå mange VM-distanser, med mindre noe meget spesielt skulle skje med formen.

I tillegg til seier i Falun søndag, så leverte Iversen en 2. plass på sprinten lørdag. Da ble han så forbannet over at seieren glapp at han knekte staven i to.

Både Iversen og Sundby går etter planen to distanser under NM på ski på Lygna i Oppland.