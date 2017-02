Northug dropper høydeopphold: Trenger et mirakel for å vinne i VM

LYGNA (VG) Petter Northug begynte å tro på mirakler etter VM i Falun. Han innrømmer at han trenger et nytt for å ta gull i Lahti. Nå dropper 31-åringen også et planlagt høydeopphold.

Northug gikk annenetappe for Strindheim på NM-stafetten søndag. Han hadde den syvende beste etappetiden.

Det er 18 dager til VM-sprinten i Lahti. Men likevel er det mange som tror Northug skal levere et mirakel eller to i Finland. Søndag kveld ble det imidlertid klart at 31-åringen vraker et planlagt høydeopphold og i stedet vil forberede seg hjemme i Trøndelag.

– Vi tilpasser og individualiserer «precamp» for samtlige løpere som er tatt ut til VM når det gjelder lengde, sted og treningsinnhold, også for Petter, sier landslagstrener Tor Arne Hetland i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Et godt valg

Hetland forklarer bakgrunnen for at Northug vil trene i lavlandet med at det er en konsekvens av at han ønsker maksimal restitusjon etter NM-helgen på Lygna.

– Det er et godt og sikrere valg for å få muligheten til å forberede seg med tanke på nok fart og kvalitet i treningen med fokus på sprinten i Lahti, sier Hetland.

Selv håper Northug på et mirakel.

– Mirakler har skjedd så ofte nå, at jeg forventer selv at jeg skal gjøre det. Men vi må ha litt is i magen, og samtidig få trent bra. Da kan alt skje i Lahti og, sier han.

– Må det et mirakel til for at du skal ta gull i Lahti?

– Ja, det må det. Litt mirakel må det til. Det er sånn som bruker å skje, svarer Northug.

– Tror du på mirakler?

– Jeg begynte å tro på det etter Falun, så vi får håpe at de mirakel-gudene er med meg i det mesterskapet her og, for det trenger jeg, svarer Northug.



Han tok seg god tid til pressen etter NM-stafetten. VM-kongen, som har sanket gull siden 2007, svarte på spørsmål i ti minutter.

Så du denne? Northug vraker seg selv som ankermann i VM.

Resultatene lyver ikke



Han har blitt nummer ni, 31 og 51 i verdenscuprenn denne sesongen. Det ble ingen medalje i NM. Lørdag var han et åpent hav bak Martin Johnsrud Sundby på 30 kilometer fellesstart med skibytte. Strindheim ble nummer 11 på NM-stafetten.

– Resultatene her lyver ikke. Det er ikke noe skuespill i løypene her. Jeg er et godt stykke unna toppformen og et godt stykke unna det som har med overskudd å gjøre. Men det har jeg en plan i mitt hode om hvordan jeg skal løse frem mot VM, så får vi se om det er tidsnok, sier Northug til VG

– Hvor mange hviledager skal du ha fra nå og til VM begynner?

– Nei, jeg skal vel ha cirka like mange som Martin (Johnsrud Sundby) har hatt de siste ti årene, så to-tre stykker, svarer Northug.

Les også: Northug bare kvalifisert for VM-distansene hvor han er tittelforsvarer.

Har vektdressen på seg hele tiden



Konkurrenten er kjent for å trene med vektdress. Northug mener han ikke trenger det.

– Den har jeg på meg. Det er umulig å ta den av. Jeg må bruke den i konkurranser og, sier Northug lattermildt.

31-åringen har tatt 13 VM-gull og to OL-gull. Han innrømmer lett at han periodevis har slitt med motivasjonen helt siden han tok tre VM-gull på hjemmebane i Holmenkollen.

– Jeg var utslitt etter VM i Oslo, jeg. Da begynte jeg å presse sitronen, men det finnes fortsatt litt saft igjen, og det er den jeg må trampe ut før dette mesterskapet. Jeg har hatt en så lang karriere at jeg har hatt stang inn og stang ut, sier Northug.

Og det skal mer saft ut, for Northug vil til OL i Sør-Korea neste år.

– Nå er jeg glad for at løpene går på TV (prøve-OL), så jeg kan studere løypene litt. Man har fått et inntrykk av at det er en tøff sprintløype, så det blir tøffe løp der og, sier Northug.

Ny situasjon for Northug



– Til de aller fleste mesterskap har du vært favoritt til det meste, hvordan opplever du den situasjonen du er i nå, sammenlignet med det du er vant til?

– Behagelig. Jeg er i litt outsiderposisjon i år slik det er blitt. Som deltager i den norske troppen, så sterkt som laget er, så føler man et visst press når man blir med. Jeg er den dårligst trente herreløperen noensinne som blir sendt til et mesterskap i VM, det er jo noe å være stolt av det og, svarer Northug lett selvironisk.

Les også: To av Vardens gulldamer vil tilbake på landslaget.

Men til dem som ønsker å se Northug kjempe i toppen i Lahti, så sier han:

– Jeg kan heve meg veldig de neste tre ukene.

PS! Lyn (Johan Tjelle, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger) vant NM-stafetten foran Henning Skilag (Eirik Lorentzen, Daniel Myrmæl Helgestad og Anders Tettli Rennemo) og Lillehammer Skiklubb (Øystein Pettersen, Morten Eide Pedersen og Håvard Solås Taugbøl).