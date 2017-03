Northug-arvingens mentale triumf

Kommentar Å debutere på sisteetappen i VM - med sesongens supermann jagende etter deg - må være den ultimate anker-eksamen. Snakk om å bestå med glans!

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det er vel nesten ikke mulig å tenke seg en situasjon som krever mer mentale muskler enn den Finn-Hågen Krogh ble stilt overfor denne fredagen i Lahti.

• Å klare å bevare fatningen gjennom ti lange kilometer, under krevende forhold, vel vitende om hva Sergej Ustjugov er i stand til på slutten.

• Å holde avstanden slik at vi aldri fikk den fryktede spurten.

• Og til slutt kunne gå i mål med noe som så ut som en viss kontroll, er alt annet enn småtterier for en 26 år gammel utøver uten mesterskapserfaring fra disse situasjonene.

Men om noen skulle tro at Petter Northug på siste er en forutsetning for norsk stafettgull, viste Krogh så til de grader at det finnes et ankerliv også uten mannen fra Mosvik.

Som Martin Johnsrud Sundby så treffende sa det til NRK: « Det huet til Finn skulle jeg gjerne hatt på toppen av kroppen min, av og til».

For det er selvsagt en fysisk, men minst like mye en psykisk, prestasjon bak at Norge opprettholder en stafettstatistikk av det aldeles elleville slaget:

Vi må nemlig tilbake til et annet årtusen for å finne en VM-stafett uten avspilling av «Ja, vi elsker».

I 1999 spurtet Christian Hoffmann inn til seier i Ramsau..

Men så: Lahti i 2001. Val di Fiemme i 2003. Oberstdorf i 2005. Sapporo i 2007. Liberec i 2009, Oslo i 2011. Val di Fiemme i 2013. Falun i 2015. Og nå altså Lahti igjen - og det som er Norges 250. langrennsmedalje i et verdensmesterskap.

Etter en stafett der det tidlig ble klart at det ville bli norsk-russisk duell, der Martin Johnsrud Sundby sikret viktige sekunder, før altså Krogh holdt avstanden i spennet rundt 5-15 sekunder i blytung snø.

Og sørget for å avgjøre en thriller som vil bli husket lenge.

Så blir spørsmålet om den norske leiren evner å sette prikken over i'en, og sørge for det langrennsleiren mangler i et ellers vellykket mesterskap; et individuelt gull på herresiden.

Svaret får vi søndag. Etter fem lange mil.

Men før det skal det feires at ankerarven er i de aller beste hender.