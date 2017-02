Norges langrennssjef mener mediepress bidro til Johaugs dopingsak

LAHTI (VG) Langrenstopp Vidar Løfshus hinter om at Therese Johaug ikke ville ha blitt tatt i doping uten presset fra mediene i bakkant av Sundby-saken.

Det kommer frem i intervjuer med Adresseavisen og TV2.

På det norske pressetreffet to dager før VM-sprinten, åpnet Løfshus med et angrep på blant annet mediene.

Til Adresseavisen (bak betalingsmur) sier han at han mener det store medietrykket var medvirkende til at Therese Johaug ble tatt med det forbudte stoffet clostebol i blodet.

Skistjernen har forklart at hun brukte en leppekrem (Trofodermin) under landslagssamling i Livigno, etter at skiforbundets lege Fredrik Bendiksen hadde kjøpt denne på det lokale apoteket. Ingen av dem sjekket om virkestoffet stod på dopinglisten, selv om pakken var merket med et dopingskilt. Johaug fikk 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges Idrettsforbund, og er ikke på plass i Lahti. Antidoping Norge og Johaug selv har ikke anket dommen, men WADA (Verdens Antidopingbyrå), FIS (Det internasjonale skiforbundet) og IOC (Den internasjonale olympiske komité) har fortsatt mulighet til å anke.

Til TV 2 hevder Vidar Løfshus at Martin Johnsrud Sundby-saken krevde så mye av apparatet i Norges Skiforbund at det i praksis ødela for de andre løperne.

– Vi var en stresset organisasjon. Da Martin-saken kom, var vi uten en sjefslege som kunne ta den støyten og forklare i fagterminologi hva som hadde skjedd.

Det var litt armer og bein. Hadde vi holdt fokus bedre, hadde vi kanskje unngått det. Men det er lett å være etterpåklok, sier han til TV 2.

På oppfølgingsspørsmål om det er medias feil, svarer Løfshus deretter ja. Han mener TV 2s sak om medisinering av friske skiløpere utløste en «tsunami mot norsk langrenn på akkurat det fagområdet».

– Da blir det tøft å stå imot, sier langrennssjefen, som på spørsmål om alt dette var årsaken til at «dere glapp på Johaug», svarer han at «det påførte oss veldig mye stress»:

– Fra juli til Johaug-saken sprakk var det stort sett hver dag en utøver som våknet opp til bilde av seg selv på forsiden av en avis, og det var stort sett negativt. Når jeg ser at mine utøvere lider slik, blir det tøft å følge opp. Det skal følges opp. Da hadde det jo vært viktigere for oss å ha fokus på en del rutiner og slikt. Sånn ble det ikke, da havnet vi i nok en situasjon med Therese, sier Løfshus.

– Dette er vel en av de mer fantasifulle bortforklaringene av en dopingsak som vi heldigvis ikke ser så ofte, er kommentaren fra Reidar Sollie, president i Norske Sportsjournalistens Forbund.

– Hvis det var slik at et dopingfokus fra mediene var en stressfaktor i den perioden, så burde det tvertimot skjerpet rutinene til alle involverte, slik at det ikke ble gjort den feilen som ble begått.

TV2s dopingekspert Mads Kaggestad lurer på hva Løfshus egentlig har ment.

– Jeg er nesten tvilende til at dette er sant. Man kan ikke peke på en tredjepart som syndebukk i denne saken.

– Hvis jeg skal se det fra deres, kan jeg forstå at totalbelastningen i den perioden var så tøff at det gikk litt rundt for enkelte, man blir sliten og distré. Det kan gjøre at rutiner svikter, men det går ikke an å skylde på media, mener Mads Kaggestad.

– Dette er en en menneskelig svikt, det er ikke medias skyld. Hele denne saken handler om menneskelig svikt.