Norge tok VM-sølv etter supersvev av Forfang: – Jeg er helt skjelven

LAHTI/OSLO (VG) Norge så lenge ut til å ende på den sure fjerdeplassen i lagkonkurransen i VM - men så bestemte Johann André Forfang (21) seg for rett og slett å hoppe bakken ned, og sette bakkerekord.

Finland best i laghopp Finland har vunnet laghopp (storbakke) flest ganger i ski-VM med syv gull. Østerrike har seks titler. Norge har vunnet tre ganger (1982, 1993 og 2015).

– Jeg er helt skjelven. Jeg er så høy på adrenalin. Jeg traff på luft i bånn av bakken, og da vet jeg å fly, sier Forfang til NRK.

Da hadde han akkurat levert et svev han «aldri» så ut til å lande fra - da 21-åringen til slutt satte nedslag, var det på 138 meter. Det var ikke bare et hopp som sendte Norge opp i medaljekampen for fullt, det var også ny bakkerekord.

– Det var et kjempehopp av Forfang. Jeg så det på TV på toppen. Men det overrasker meg ikke, jeg har selv hoppet 140 meter her på trening, sier den finske hopplegenden Janne Ahonen til VG.

Da Andreas Stjernen til slutt fulgte opp med et godt sistehopp kunne de norske hopperne storme ut på sletta, hoppe brølende rundt i ring og juble for sølv.

– Dette var helt fantastisk. Det kiler godt i magen nå, smiler Forfang.

Polen kunne ingen gjøre noe med, storfavorittene tok VM-gull- Østerrike ble bronsevinnere.

– Dette betyr enormt mye. Dette er en sesong hvor vi som lag har slitt, og i forrige lagkonkurranse var vi 125 poeng bak vinnerne. Nå har vi funnet ut av ting, at vi kommer sterkt tilbake og tar sølv nå, er fantastisk, sier Daniel André Tande til NRK.

Strevde i andrehoppet



Etter førsteomgangen i lagkonkurransen lå Norge på fjerdeplass, med et lite gap opp til Tyskland på tredje. Dermed var de harde fakta enkle: Dersom hoppgutta skulle kunne reise hjem fra Lahti med medalje, måtte det leveres fire sterke andrehopp.

Anders Fannemel var mannen Norge hadde plassert i pulje nummer én i dag. Han leverte et meget godt førstehopp, men greide ikke følge opp like bra i svev nummer to. 25-åringen landet helt nede på 112,5 meter, riktignok var ikke forholdene spesielt gode, men han så likevel rimelig skuffet ut da han stoppet nede på sletta.

Det ga også Tyskland en gyllen mulighet til å øke gapet ned til Norge. Det greide de, og dro fra de norske hoppgutta i medaljekampen.

Forfangs bakkerekord



Etter Fannemels middels gode svev, var det opp til de øvrige tre å hoppe Norge opp på pallen. Johann André Forfang måtte først sitte og vente mens japaneren foran ham måtte gå på og av bommen et par ganger - forholdene var ikke enkle i hoppbakken i Lahti.

Men så ble det Forfangs tur. Norge trengte et kjempesvev - og 21-åringen leverte. Forfang fløy, fløy og fløy, og da han satte nedslag var han nede på 138 meter.

Det innebar ikke bare et svært viktig hopp for Norges del i lagkonkurransen, men også ny bakkerekord. Den forrige var på 135,5 meter.

Forfangs hopp sørget for at Norge gikk forbi Tyskland på resultatlisten, og da pulje tre gjorde seg klare, lå de norske hoppgutta på tredjeplass, bak Østerrike og Polen.

Tande



Norges tredjemann i lagkonkurransen var mannen som har levert den beste sesongen i år - Daniel André Tande.

Heller ikke han har greid å levere sitt ypperste under VM, på torsdag endte han på tiendeplass i storbakkrennet. 23-åringen var naturlig nok lysten på medalje før han satte utfor i dag.



Tande lyktes ikke helt i sitt første hopp, men i forsøk nummer to gikk det langt bedre. Han landet på 126 meter under utfordrende forhold, og sørget for at Norge beholdt pallplassen før de siste hopperne skulle utfor.

Stjernen



Den som skulle avslutte for Norge i lagkonkurransen, var Andreas Stjernen - mannen som var kun 0,6 poeng bak bronsemedaljen i storbakkerennet torsdag.

I samme pulje som ham hoppet kanoner som Peter Prevc, Andreas Wellinger, Stefan Kraft og Kamil Stoch, og Norge trengte et godt svev fra Stjernen for å sikre pallen.

Stjernen leverte ikke bare godt - han leverte meget godt. 28-åringen landet på 125,5 meter under vanskelige forhold, og sikret VM-medalje for Norge.

– Det ble en veldig tøff konkurranse, særlig andreomgangen med vind fra alle retninger. Jeg tenkte det var kjørt. Men så kommer Forfang og hopper 138 meter, sier trener Alexander Stöckl til NRK og ler.

– Nå reiser vi hjem med et sølv som er vel fortjent. Jeg er veldig stolt.