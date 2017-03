Norge skal kjempe om ny lagmedalje i kombinert: – Nå har vi alle muligheter

LAHTI/OSLO (VG) Magnus Krog og Magnus Moan går ut 24 sekunder bak regjerende verdensmester i lagsprinten.

Tyskland har vært vinterens store kombinertnasjon med 19 av 21 mulige seire, samt alle de foregående tre VM-øvelsene.

Magnus Krog sørget for en meget god åpning i hoppbakken for det norske lagsprintlaget. Han var likt i langrennstid med førende Frankrike etter førstehoppet, kun 0,2 poeng bak. Eric Frenzel fra Tyskland var fire poeng bak.

– Det beste var å slå Frenzel. Det var digg. Litt kjedelig at det kommer i siste VM-konkurranse, men det var sykt digg, sier Krog til NRK etter kjempehoppet på 126,5 meter.

Ett poeng i hoppbakken tilsvarer to sekunder i langrennstid.

Magnus Moan fulgte ikke opp med like sterk hopping, men sørget likevel for at Norge er med i medaljekampen før langrennsøvelsen starter 17:15.

– Jeg synes jeg gjennomfører et ok-bra hopp, men det var sykt kult med Krog. Alt i alt synes jeg at vi biter godt fra oss, sier Moan til NRK.

– Det må vi si oss fornøyd med. Nå har vi alle muligheter. Nå snør det veldig mye, og det blir en blytung stafett. Jeg skal bite fra meg og være pinnestiv – enten når jeg går i mål eller gir klapset til Krog.

Magnus Moan går Norges førsteetappe. Magnus Krog blir ankermann.

Frankrike leder etter hopprennet og går ut 16 sekunder foran Tyskland, 18 foran Japan og 24 foran Norge.

Norge vant vinterens eneste lagsprint som gikk i Val di Fiemme midtveis i januar.

Slik går lagene ut før langrennsdelen:

1. Frankrike (Francois Braud og Maxime Laheurte), 2. Tyskland (Eric Frenzel og Johannes Rydzek) +16 sekunder, 3. Japan (Yoshito Watabe og Akito Watabe) +18, 4. Norge (Magnus Moan og Magnus Krog) +24, 5. Østerrike (Bernhard Gruber og Wilhelm Denifl) +28, 6. Finland +48, 7. Slovenia +1:04 minutter, 8. Italia +1:29, 9. Tsjekkia 1:49, 10. Estland +1:50, 11. Polen +2:07, 12. USA +2:08, 13. Russland +2:20, 14. Ukraina +3:04