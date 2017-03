Norge kjemper om lagmedalje i kombinert: – Nå har vi alle muligheter

LAHTI/OSLO (VG) Endelig gullsjanse i kombinert. Magnus Krog og Magnus Moan går ut 24 sekunder bak regjerende verdensmester Frankrike i lagsprinten.

Magnus Krog sørget for en meget god åpning i hoppbakken for det norske lagsprintlaget. Han var likt i langrennstid med førende Frankrike etter førstehoppet, kun 0,2 poeng bak. Kombinertstjernen Eric Frenzel fra storfavoritten Tyskland var bak.

– Det var en digg følelse. Og det beste var at jeg slo Frezel. Vi var enige om å bare slappe av, og slå på bryteren når vi kom til bakken, Magnus Moan etter kjempehoppet på 126,5 meter

Han gleder seg veldig til langrennet senere i kveld.

– Vi har fordel av sterke overkropper på dette føret, sier Krog.

Ett poeng i hoppbakken tilsvarer to sekunder i langrennstid.

Magnus Moan fulgte ikke opp med like sterk hopping, men sørget likevel for at Norge er med i medaljekampen før langrennsøvelsen starter 17:15.

– Jeg synes det var et ok hopp, men det var mest gøy å se hvor godt Krog hoppet, sier Magnus Moan.

Han spiste på en grovbrødskive mens han snakket med pressen. Og så seg fornøyd rundt. Det gikk folk med saltsekker og kastet det ut over snøen i langrennsløypa.

– Nå kommer det ned «limsnø». Det er ikke mitt favorittføre. Men jeg har det rette skimerket, selv om jeg ikke hadde topp ski i onsdagens lagkonkurranse, Magnus Moan.

Magnus Moan går Norges førsteetappe. Magnus Krog blir ankermann.

Tyskland har vært vinterens store kombinertnasjon med 19 av 21 mulige seire, samt alle de foregående tre VM-øvelsene. I dag kan Johannes Rydzek bli historisk om han skulle finne på å gå inn til sitt fjerde av fire mulige gull dette VM.

Frankrike leder etter hopprennet og går ut 16 sekunder foran Tyskland, 18 foran Japan og 24 foran Norge.

Norge vant vinterens eneste lagsprint som gikk i Val di Fiemme midtveis i januar.

Slik går lagene ut før langrennsdelen:

1. Frankrike (François Braud og Maxime Laheurte), 2. Tyskland (Eric Frenzel og Johannes Rydzek) +16 sekunder, 3. Japan (Yoshito Watabe og Akito Watabe) +18, 4. Norge (Magnus Moan og Magnus Krog) +24, 5. Østerrike (Bernhard Gruber og Wilhelm Denifl) +28, 6. Finland (Eero Hirvonen og Ilkka Herola) +48, 7. Slovenia (Vid Vrhovnik og Marjan Jelenko) +1:04 minutter, 8. Italia (Alessandro Pittin og Samuel Costa) +1:29, 9. Tsjekkia (Miroslav Dvorak og Tomás Portýk) 1:49, 10. Estland (Han-Hendrik Piho og Kristjan Ilves) +1:50, 11. Polen (Pawel Slowiok og Adam Cieslar) +2:07, 12. USA (Taylor Fletcher og Bryan Fletcher) +2:08, 13. Russland (Samir Mastjev og Vjatsjeslav Barkov) +2:20, 14. Ukraina (Dmytro Mazurtsjuk og Victor Pasitsjnyk) +3:04