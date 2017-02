Moan slo tilbake etter vrakingen – Norge slåss om VM-sølv

LAHTI/OSLO (VG) Etter å ha blitt vraket fra åpningsrennet fredag, slo Magnus Moan (33) tilbake med et hopp på 94 meter. Likevel kom Norge til kort mot suverene Tyskland i første del av lagkonkurransen i kombinert.

Det skiller 1,07 minutter til storfavorittene fra Tyskland. Men Norge er på skuddhold i forhold til sølv. Det er 23 sekunder opp til Japan som ble nummer to i hopp. Senere i ettermiddag er det langrenn (4 x 5 km) stafett.

– Jeg er i form og har noen spennende på gang. Og da er det ekstra godt å få det ut i konkurranse, sier Magnus Moan.

Han var rasende etter vrakingen til første VM-øvelse i kombinert fredag (normalbakke/10 km). Han innrømmer at det var mye frustrasjon som kom ut.

– Akkurat der og da så var det dét. Og det skal det også være. Hadde det vært likegyldighet, så hadde det ikke vært noe positivt tegn, sier Magnus Moan

Tyskland dominerte den individuelle kombinertkonkurransen fredag, og fortsatte i nøyaktig samme spor i dagens lagkonkurranse. De regjerende verdensmesterne gjentok rett og slett bedriften fra åpningsrennet, og etter suveren hopping går de først ut - 44 sekunder foran Japan og Frankrike.

Det norske laget går ut på 5. plass. Jørgen Graabak avslører at det blir omstokking på laget til langrennet.

– Jeg vil spekulere i at Moan går først for å overraske konkurrentene litt. Han er startrask, slik at vi kommer innpå de andre, sier Jørgen Graabak.

– Ikke håpløst



Magnus Moan var ikke fornøyd med å ha blitt vraket fra VM-troppen til åpningsrennet i kombinert fredag, men i dag var 33-åringen tilbake i varmen. Han stilte i hoppbakken sammen med Magnus Krog, Jørgen Graabak og Mikko Kokslien.

FORNØYD: Magnus Moan var fornøyd med eget hopp. Foto: Bjørn Arne Johannessen , VG

Og etter at det norske kombinertlaget skuffet i fredagens renn, ble det ingen ny opptur i dag. Moan og Jørgen Graabak sto for Norges lengste hopp, da de begge hoppet 94 meter.

– Det var kjempeartig å være tilbake. Jeg er veldig godt fornøyd med hoppet og stilkarakterene. Vi er et stykke bak, men det er ingen håpløs situasjon, sa Magnus Moan til NRK etter hoppet.

Norge som er sterke i langrenn kjemper om VM-medalje. Men Mikko Kokslien, som hoppet 89,5 meter, var ikke like fornøyd som Moan.

– Jeg er ikke dritskuffa, men det er ikke akkurat bra. Vi henger litt bak skjema, sa Kokslien etter å ha hoppet som andre nordmann.

Tysk dominans



Fredag ble det medaljedryss for Tyskland, da de tok samtlige medaljer i den individuelle konkurransen, i tillegg til 4.-plassen. Da tok Johannes Rydzek gullmedaljen, Eric Frenzel sikret sølvet, Björn Kircheisen sikret bronse, og landsmannen Fabian Riessle sørget for at Tyskland tok de fire topplasseringene.

De samme fire stilte i dagens lagkonkurranse, og var suverene – igjen. Eric Frenzel var mannen bak dagens lengste hopp, da han slo til med 100 meter i normalbakken i Lahti.

Nå har tyskerne lagt grunnlaget for å gjenta medaljesankingen.