Mer stavtrøbbel da Norge tok seg til finalen i lagsprint

LAHTI/OSLO (VG) De norske løperne ledet fra start til mål, men en brukket stav og et fall kunne stukket kjepper i hjulene.

Bronsemedaljøren fra VM-sprinten, Johannes Høsflot Klæbo (20) og Emil Iversen (25) vant den første av to semifinaler av lagsprinten.

Kvinnenes semifinale: Norge lett til gullfinalen



Klæbo tok kontroll fra første stavtak og sørget for at Iversen gikk ut foran Sverige og Tyskland ut på andre runden. Iversen gjorde sitt for å opprettholde Norges favorittstempel på andre etappe, og spesielt i den krappe «Lahti-svingen» stjal nordmennene meter på konkurrentene.

For andre gang i mesterskapet ble det trøbbel opp indianerbakken – hvor Martin Johnsrud brakk staven – for Norge. Tidlig på etappen måtte Iversen bytte stav etter å ha mistet trinsen, deretter falt han med snuten ned i snøen. Han vekslet likevel med tetgruppen, som bestod av Frankrike, Sverige, Polen, Estland og Italia.

Klæbo sprakk feltet på sin tredje etappe – kun Sverige og Italia klarte å følge da han klapset Iversen ut på sisteetappen. Iversen spurtslo det svenske og italienske laget på sisteetappen, og sørget for norsk avansement.

I den andre semifinalen går sterke land som Russland og Finland, sammen med Kanada, USA, Sveits, Hviterussland, Kazakhstan, Tsjekkia, Romania, Slovenia, Australia og Island.

Russland den argeste utfordreren



Før løpet fremhevet de norske gutta det russiske laget som hovedutfordrerne. På det laget går veteranen Nikita Krjukov (31) og Sergej Ustjugov (24), som har åpnet VM med på sprinten og gull på tremila. Petter Northug hevdet overfor VG at Ustjugov gikk rundt i Finland med «drap i blikket».

– Det er skremmende. Med den formen han viser nå, er han vel verdens beste skiløper. Han går styggfort. Det er skremmende å se, sa Iversen om Ustjugov tidligere i VM.



Ustjugovs merkelige utspill: Har ikke troen på lagkameraten



Tremilsvinneren virket på sin side å ville roe ned forventningene da han kom med et merkelig utspill om lagkameraten Krjukov, dagen før lagsprinten.

– Nikita kom hit som reserve. Han har ikke vært godt forberedt foran denne sesongen. Jeg tror fortsatt ikke han har funnet formen til å være med i verdensmesterskapet, sa Ustjugov til VG.

Høsflot Klæbo trakk også frem vertsnasjonen som en potensiell gullutfordrer.

– Jeg tror Finland har et sterkt lag. De har to maskiner i Iivo Niskanen og Sami Jauhojärvi, og russerne er i kalasform. Jeg tror de to lagene blir de tøffeste, sier Klæbo.

