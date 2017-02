Lettet Caspersen Falla mottok gullmedaljen: – Jeg har gledet meg i hele dag

LAHTI/OSLO (VG) Norge tok to medaljer i VMs første øvelse, og fredag kveld mottok de det synlige beviset.

Fredag kveld fikk Maiken Caspersen Falla (26) utdelt den velfortjente gullmedaljen etter hennes suverene sprintløp i VM. Verdensmesteren smilte bredt og vinket ivrig til de fremmøtte før det norske flagget ble heist til topps og «Ja, vi elsker» ble spilt i Lahti.

– Det er jo drømmen som går i oppfyllelse. Jeg har gledet meg i hele dag, sier Caspersen Falla til VG.

– Dagen har vært ganske rolig. Jeg har trent og gjort de vanlige tingene. I leiren forbereder folk seg til å gå skirenn, og det er ikke så mye tid til å slappe av og nyte der. På søndag blir det å spenne på seg skia og ut å jakte på team-sprinten.

Det er fortsatt usikkert hvem som blir Caspersens Falla makker når Norge skal gå team-sprint. Marit Bjørgen er den eneste som har meldt seg som uaktuell, og valget ser ut til å stå mellom fire løpere.

– Jeg er veldig spent på hvem jeg får gå med. Jeg tror vi har et veldig sterkt lag uansett så det blir spennende å se hvordan vi setter opp laget, men jeg liker de fiskebeinsbakkene og den bratte bakken i starten der. Der tror jeg vi har gode løpere, sier den nybakte verdensmesteren til VG.



– Ingen tvil om at du kommer til å herje der i hvert fall?



– Ehm ja, jeg skal gjøre mitt beste.. Jeg vet at formen er veldig bra og skuldrene mine er lave nå. Jeg har klart mitt største mål og da er de verste nervene over.

– Hva mener du burde ligge til grunn for den som skal bli tatt ut til teamsprinten?

– Det må jo være å vise form da, så er det selvfølgelig en fordel å ha gode sprintegenskaper. Så må man ha lyst til å gå og være på hugget.

Høsflot Klæbo: – I dag smiler jeg fra øre til øre



Kort tid etterpå mottok Johannes Høsflot Klæbo (20) det synlige beviset på at han endte som tredjemann på herrenes sprint. Til hans venstre ble også Finn Hågen Krogh og Petter Northug hedret med et bilde, etter å ha gått inn til henholdsvis 4. og 5. plass. Italienske Federico Pellegrino og russiske Sergej Ustjugov stakk av med gullet og sølvet.



– Jeg er mer gira i dag enn i går. I dag var jeg nesten litt frustrert da jeg kom i mål, sier Johannes Høsflot Klæbo etter å ha fått utdelt bronsemedaljen.

Klæbo etter VM-bronsen: – Tredjeplass er den andre taperen

– I dag smiler jeg litt mer. Jeg vil helst stå på toppen, men tredjeplass nå er jeg superfornøyd med, sier trønderen.



