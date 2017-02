Kunnskapsløs logring for idrettstoppene

Kommentar I beste fall mangler Anniken Huitfeldt kunnskap om idrettsdebatten. I verste fall viser hun hvorfor det er grunn til å stille spørsmål ved hvor sunne koblingene mellom Arbeiderpartiet og norske idrettstopper er.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

Det er litt vanskelig å vite hvor alvorlig man skal ta en ytring i sosiale medier fra en topp-politiker.

Det kan bare være et utslag for at lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité ikke har fulgt skikkelig med i idrettsordskiftet, når hun presterer å legge følgende faktuelt hjelpeløse melding ut på twitter:

«Lahti 2017 er en seier for norsk skisport. Vil de som slakta Skiforbundet og mente Erik Røste burde gå, ta av seg hatten og si takk?».



Stopper det der, gjør ikke Huitfeldt seg skyldig i mer enn å utvise mangel på kunnskap om hva kritikken har dreid seg om.

For debatten har jo ikke på noe tidspunkt har handlet om norske langrennsstjerners evne til å komme hjem med gull og glitter fra mesterskap.

Snarere tvert imot.

Gjentatte ganger er det poengtert kontrasten mellom hvor gjennomprofesjonelt skiforbundet er rent sportslig, opp mot hvor amatørmessig Erik Røste & co har opptrådt utenfor sporet.

TIDLIGERE KULTURMINISTER: Her er Anniken Huitfeldt, daværende kulturminister, sammen med blant andre daværende idrettspresident Tove Paule, NIF-generalsekretær Inge Andersen og dronning Sonja under OL i Vancouver i 2010.

Men Anniken Huitfeldt stopper ikke etter å ha fått faktasvikten grundig påpekt av blant annet partifelle Anne Holt. Hun hevder at «mange har gått til et generelt angrep» på kulturen i skiforbundet den siste tiden.

Hvilket generelt angrep?

Kritikken har dreid seg om helt spesifikke faktorer, som at granskingsutvalget påpeker svak medisinkontroll, rutinesvikt, problematiske utøverkontrakter, journalføring via huskelapper, dårlig kommunikasjon og manglende kunnskap om antidopingarbeid.

Hadde det vært en politiker helt uten erfaring fra idrettsfeltet som ytret seg slik, hadde det vært enkelt å bare sette det på kontoen for iver uten faktasjekk.

Men Anniken Huitfeldt har faktisk vært kulturminister - med idrett i porteføljen.

Og med et stortingsvalg bare et drøyt halvår unna, er det grunn til å stille spørsmålet om dette gir uttrykk for hva slags holdninger vi har i vente dersom Arbeiderpartiet tar tilbake makten.

Det er nemlig en dårlig skjult hemmelighet at en rekke idrettstopper nå håper for harde livet på at nettopp dette skjer.

For da er forventningen å få vende tilbake til «business as usual», etter at dagens kulturminister har tatt tak på en måte vi aldri har sett med rødt styre.

Siden Gerhardsen-tiden har idrettsbevegelsen og Arbeiderpartiet vært tett sammenvevd, der førstnevnte har fått utvikle en betydelig selvråderett. Der en Ap-statsråd gjerne har brukt mest krefter på kultur, mens idretten har vært grei å ha som utstillingsvindu når fellesskapssamlende triumfer skal feires.

Og selv om bildet ikke er entydig, for eksempel er tidligere idrettspresident Børre Rognlien Høyre-mann, er det liten tvil om at båndene mellom Ap og idretten er tette også i dag:

• Idrettspresident Tom Tvedt er tidligere fylkesordfører for Arbeiderpartiet. Han er samboer med partisekretær Kjersti Stenseng, som altså har en av de mektigste postene i partiet.

• Da Anniken Huitfeldt var kulturminister, var Stenseng politisk rådgiver i departementet. Senere ble hun statssekretær. I dag sitter de sammen i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

• I skistyret sitter Rigmor Aasrud, som ellers er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

• Sigbjørn Johnsen har to perioder som finansminister bak seg. I dag sitter Ap-politikeren i idrettsstyret. Selv om få nordmenn har tilsvarende erfaring fra det offentlige ordskiftet, skygget Johnsen banen i åpenhetsdebatten.

• Jorodd Asphjell er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og styremedlem i Norges idrettsforbund.

• Styremedlem Guri Ramtoft har Ap-bakgrunn på lokalplan.

For å nevne noen.

Men selv om idrettstoppene skulle oppnå drømmen om et nytt Ap-styre, er det ikke gitt at holdningen vil bli like applauderende som den Anniken Huitfeldt legger til grunn.

VG vet nemlig at de øverste idrettsledernes omdømmeødeleggende atferd har utløst betydelig hoderysting også i Tom Tvedts eget parti, der ikke alle er like overbevist av lobbyvirksomheten som utføres for å marginalisere Linda Hofstad Helleland som en brysom Høyre-politiker.

For ser man på de nakne fakta om det som er avdekket det siste året, både innen NIF og NSF, er det forhold som bør opprøre uavhengig av partipreferanse. Noe det også langt på vei har gjort.

Og da kreves det mer av idrettsledere enn at det dyrkes frem helter folket kan juble for.

Medaljer trumfer nemlig ikke alt.

Heller ikke i Huitfeldts kjære arbeiderparti.