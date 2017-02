LAHTI (VG) Norsk-greske Melina Magulas (30) irriterte seg etter at drømmen om videre VM-konkurranse røk med bare tre sekunder.

Det er ikke de man vanligvis forbinder med vintersport som fikk æren av å starte verdensmesterskapet i ski i Lahti i 2017. Nasjoner som Australia, Iran, Libanon og Brasil stilte med løpere.

Melina Magulas var det nærmeste vi kom en norsk deltaker. Den norsk-greske skiløperen går for Lyn, og er gift med landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Magulas tok til slutt en 12. plass på tiden 17.10,8 - 18 sekunder bak 10. plassen som ville gitt plass på distanserennene i resten av VM.



– Surt som en sitron. Det er dette jeg har jobbet for i to år, sier Magnulas til VG etter målgang - og skaller hodet i skiene for å vise hvor irriterende akkurat det var.

Hun takker samtidig mannen for «fantastiske ski», og mener at hun mistet litt tid i Lahti-svingen, litt ved at andre løpere stoppet opp foran henne.

– Nå handler det bare om å gå fortere i VM i 2019, og etter det får jeg vel forsøke å stifte familie, eller hva folk som er ferdig med å ski nå pleier å gjøre!



Fikk smøreansvar



Nossum fulgte løpet og var litt skuffet etterpå.

– Det så ut som det gikk greit på ski - hun hadde godt feste og god gli, og det var jobben min for dagen, sier han.

Magulas har gått mange renn, men den norske landslagstreneren kom likevel med noen velvalgte ord før kvalifiseringsrennet.

– Hun er jo en erfaren løper så jeg trengte ikke å si så mye, men jeg anbefalte henne å åpne kontrollert og å gå hardt mot slutten, spesielt de siste 2,5 kilometerne, sier han.

Islandsk seier



Elsa-Gudrun Jonsdottir fra Island kjørte inn til vinnertid 15.23.9. Hun ble dagens soleklare vinner.

Dette ble de ti beste, som er kvalifisert for distanserenn i Lahti.

1. Elsa-Gudrin Jonsdottir, Island

2. Nansi Okoro, Bulgaria

3. Katerina Paul, Australia

4. Otgontsetseg Chinbat, Mongolia

5. Gabrijela Skender, Kroatia

6. Kitija Auzina, Latvia

7. Katya Galstyan, Armenia

8. Maria Ntanou, Hellas

9. Enkhtuul Ariunsanaa, Mongolia

10.Vanesa Emilova, Bulgaria

Aller sist kom Libanons to deltakere. Laetitia Arida og Mery Kayrouz endte henholdsvis 15 og 20 minutter bak vinneren. Duoen smilte likevel bredt og viste frem det libanesiske flagget til VG i pressesonen etterpå.

Klokken 14.30 er det herrenes kvalifiseringsrenn. De skal gå en distanse på ti kilometer.