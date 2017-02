Kona til Norges landslagstrener kvalifiserte seg ikke til VM

Norsk-greske Melina Magulas (30) klarte ikke å hamle opp med suverene Elsa-Gudrun Jonsdottir (31) fra Island.

Det er ikke de man vanligvis forbinder med vintersport som fikk æren av å starte verdensmesterskapet i ski i Lahti i 2017. Nasjoner som Australia, Iran, Libanon og Brasil var blant de representerte nasjonene.

Melina Magulas var det nærmeste vi kom en norsk deltaker. Den norsk-greske skiløperen går for Lyn, og er gift med landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Det stilte 35 løpere til start i kvinnenes kvalifisering. Dagens kvalifiseringsrenn var på distansen fem kilometer, og er til for løpere som ikke har nok FIS-punkter til å være kvalifisert for de ordinære VM-rennene. De ti beste vil være kvalifisert for de individuelle distanserennene i Lahti-VM.

Magulas tok til slutt en 12. plass.

Elsa-Gudrun Jonsdottir fra Island kjørte inn til vinnertid 15.23.9. Hun ble dagens soleklare vinner

– Et fantomløp av den islandske jenta, meldte Eurosports kommentator.

Saken oppdateres.