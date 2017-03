Kombinert-Moan øyner VM-medalje etter hoppingen

LAHTI/OSLO (VG) Her jubler Magnus Moan (33) for et solid svev i den store hoppbakken i Lahti. Nå er han med i kampen om medaljene.

– Det er veldig lenge siden jeg har gått et rått langrenn. Og jeg må bare stole på at den jobben jeg har gjort i forkant av VM er bra nok. Jeg har i hvert fall holdt meg frisk og skadefri, sier Magnus Moan.

Moan hoppet 122 meter og er 1 minutt og 21 sekunder bak ledende Mario Seidl før langrennsdelen onsdag ettermiddag. Mer oppløftende for Moan er det faktum at han er 36 sekunder bak tredjeplassen.

– Det her er jeg jævlig godt fornøyd med måten jeg hopper på. Jeg hever meg i hoppbakken. Hoppet i lagkonkurransen var godt. Dette var igjen et veldig bra hopp av meg, sier Moan til VG.

Flest VM-gull i kombinert: • Bjarte Engen Vik, Norge – 5 • Jason Lamy-Chappuis, Frankrike – 5 • Eric Frenzel, Tyskland – 4 • Johannes Rydzek, Tyskland – 4 • Kenji Ogiwara, Japan – 4 • Fred Børre Lundberg, Norge – 3 • Felix Gottwald, Østerrike – 3 • Bernhard Gruber, Østerrike – 3 • Hannu Manninen, Finland – 3 • Hermann Weinbuch, Tyskland – 3

For Jørgen Graabak gikk det tråere. Til tross for at han hadde særdeles gode forhold i bakken, hoppet trønderen seg ut av medaljekampen. Norges kanskje største medaljehåp før hopprennet landet på skuffende 112 meter. Dermed starter han langrennet 2 minutter og 33 sekunder etter legenden Seidl.

Espen Andersen svevde ned til 120,5 meter og går ut i sporet fire sekunder før Moan.

– Jeg skal være med å kjempe i dag. Jeg sikter meg inn på topp 10, og da går man for medalje også, sa Espen Andersen etter sin VM-debut

Magnus Krog hoppet samme lengde som Andersen, men ble trukket mange poeng for svært gode forhold i bakken. Krog er 1 minutt og 34 sekunder bak Seidl.

Tyskland har dominert voldsomt i kombinertsporten denne sesongen, og derfor var det svært overraskende at nasjonen ikke fikk en eneste utøver blant de aller beste etter hoppingen.

Men Johannes Rydzek, som har to gull av to mulige i Lahti-VM, har gode sjanser til å vinne igjen. Tyskeren er i frykelig sterk langrennsform. Han ble nummer fem i hoppbakken. Og starter nøyaktig ett minutt etter ledende Seidl.