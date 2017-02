Kombinert-Moan har skapet fullt av sølvmedaljer: – Det plager meg ikke

LAHTI/OSLO (VG) Norge var sjanseløs mot Tyskland i kampen om gull i lagkonkurransen. Og for Magnus Moan (33) var det syvende gang i karrieren at han får sølv i VM- og OL-sammenheng.

Mannen fra Trondheim har en rikholdig premiesamling. I den er det OL-gull (lag Sotsji-OL) og VM-gull (lag Oberstdorf-VM). Resten er syv sølv og seks bronse totalt i VM og OL.

– Medalje i VM er veldig bra, men det er ikke like topp som gull. Sett på hva som har skjedd tidligere denne sesongen, så er dette bra, sier Magnus Moan.

– Du har fem VM-sølv og 11 ganger har du vært på pallen i VM. Hvorfor er det så mye sølv og bronse - og så få gull?

– Jeg er den eneste kombinertløperen som har vunnet medaljer i syv VM på rad. Og jeg vil heller ha fokus på det. Det er jeg veldig godt fornøyd med. At det er blitt få gullmedaljer vitner bare om at nivået er blitt ekstremt høyt, sier Magnus Moan.

– Plager det deg at du har så få gull, og ingen individuelle titler?

– Definitivt ikke. Det er fortsatt mange sjanser igjen, sier Moan.

Moan hoppet godt og åpnet langrennet (4 x 5 km) for Norge. På en tidspunkt var det 36 sekunder opp til suverene Tyskland. I mål skilte det 41,7 sekunder. Suverene Tyskland forsvarte gullet fra Falun-VM. Norges sølv var aldri truet.

– De er ikke så spennende de finske skogene. Det var litt kjedelig å gå der alene.

Slik oppsummerte Jørgen Graabak etappen som Norges ankermann. Graabak hadde få problemer med å gli inn til Norges første kombinertmedalje i Lahti 2017.

Medaljegrossisten Moan



Magnus Moan, som var tilbake på laget etter å ha blitt vraket til åpningsrennet fredag, gikk Norges første etappe på langrennsdelen. Han var veldig fornøyd etter å ha sikret sølvmedaljen.

– Det er veldig inspirerende. Nå er mitt VM ordentlig i gang, og det er fint å starte med en sølvmedalje. Vi er på gang, oppsummerte han.

– Blir det feiring i kveld?

– Det skal jeg love deg det blir, svarte en fornøyd Moan.

Og grunn til å feire har de så absolutt. Spesielt Moan, som nå har tatt medalje i alle VM siden Oberstdorf 2005.



Komfortabel sølvmedalje



Det var nettopp Moan som åpnet ballet, og gikk første etappe for Norge. Deretter gikk Mikko Kokslien og Magnus Krog, før Jørgen Graabak skulle avslutte stafetten i søndagens lagkonkurranse.

De norske kombinertgutta var aldri nær å true tysk seier. Norge, som endte på 5. plass etter hoppdelen, gikk ut 23 sekunder bak Frankrike og Japan, og 1.07 bak Tyskland.

Allerede i første etappe seilte Norge forbi både Østerrike, Frankrike og Japan, og derfra var sølvmedaljen aldri truet.

ENSOMT: Jørgen Graabak gikk hele ankeretappen alene, og gikk inn til norsk sølvmedalje. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Det gleder meg. Det er kjempegøy å gjøre noe sammen med laget. Vi hadde et håp og ønske om å tukte Tyskland, men de er ganske sterke. Jeg er stolt over at vi tar sølvet, sa Mikko Kokslien etter at sølvmedaljen var et faktum.

Nytt tysk gull

Tyskland var overlegne i hoppbakken i søndagens lagkonkurranse, og gikk først ut i langrennsdelen, 44 sekunder foran Japan og Frankrike.

Tyskerne var overlegne i den individuelle kombinertkonkurransen fredag, da de sanket rubbel og bit av medaljer, i tillegg til fjerdeplassen. Det tyske laget, som var- og er regjerende verdensmester i lagkonkurransen, hadde ingen problemer med å forsvare tittelen.

Hoppdelen: Moan slo tilbake

Det tyske laget, bestående av Björn Kircheisen, Eric Frenzel, Fabian Riessle og Johannes Rydzek, tok dermed nok et gull i Lahti. Rydzek, som gikk ankeretappen, ankom stadion helt alene, og med det tyske flagget i hånden gikk han inn til en kontrollert seier for Tyskland.

Østerrike tok den tredje og siste pallplasseringen, og sikret seg dermed bronsemedalje.