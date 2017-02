LAHTI/OSLO (VG) Mikko Kokslien må ta inn 71 sekunder i langrennsporet fredag formiddag for å gull-tukte Eric Frenzel og de andre tyskerne i toppen etter kombinert-hoppingen i VM.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Er jeg like sterk i sporet som jeg tror jeg er, kan det bli bra. Det var et OK hopp. 48 sekunder til tet er ganske bra, sa Mikko Kokslien til NRK - før de beste hopperne frem til sistemann på startnumner 55 hadde satt utfor i Lahti.

Til slutt ble det 71 sekunder å ta igjen i langrennsporet, der Tysklands verdensmester Eric Frenzel og Johannes Rydzek (14 sekunder bak landsmannen) går ut først klokken 13.30 fredag formiddag.

Graabak som ble det store helten i Sotsji-OL med to gull tror det er gode muligheter til VM-bronse i Lahti. Han og Kokkslien starter bare med ett sekunds mellomrom.

- Kommer vi på skuddhold innenfor 20 sekunder begynner kanskje dem foran oss å bli nervøs. Vi får bare gi dem noe å tenke på. Frenzel og Rydzek har jeg ikke gitt opp. De skal ikke finne på så mye tull før de ser meg, sier Jørgen Graabak, som starter 70 sekunder bak Frenzel.

Marjan Jelenko (25) fra startnummer 20 skulle sette en slags standard i hoppkonkurransen i kombinert, etter 99 meter i prøveomgangen. Nå landet sloveneren på 98 meter, og inn på toppen av resultatlisten.

Kristjan Ilves fra Estland distanserte så å si umiddelbart Jelenko med 14 sekunder i langrennssporet (start 13.30). USAs Bryan Fletcher var meget fornøyd etter å ha konstatert at han nå bare må ta inn 33 sekunder på Ilves i sporet.

Deretter var det en ventetid på snaut 20 hoppere før de norske håpene skulle komme ut over kulen i Lahtis 90-metersbakke, med Mikko Kokslien fra startnummer 36 - av totalt 55.

Kokslien «måtte» hoppe 95,5 meter, det ble 89,5 - det vil si en nedtur med tanke på langrennsfinalen: 48 sekunder opp til estlenderen, og med de aller beste fortsatt på toppen av hoppbakken.

Norge har ikke individuelt VM-gull siden 2001 i Lahti ved Bjarte Engen Vik. Siste norske VM-gull for lag kok i 2005 i Oberstdorf. Inneværend sesong har vært meget mørk sett med norske øyne. Jørgen Graabak kan vise til to ganger 3. plass i verdenscupen, mens Kokslien har en 3. plass.

Magnus Krog måtte også opp mot 95 meter. Men han landet også på 89,5. Tamt og døtt, ikke noe særlig med tanke på langrennet - 58 sekunder opp til Ilves.

Enda lenger frem ble det da de tyske favorittene trådte inn i manesjen. Manuel Faisst imponerte ikke som førstemann av dem: 18 sekunder bak Ilves. Men de 10 beste i verdenscupen gjensto altså.

Norges antatt beste hopper, Espen Andersen, viste seg som nettopp det. 89,5 meter - ham også - ble til 34 sekunder bak foreløpig tet i sporet. Ikke mye å skryte av, med andre ord.

– Litt kjedelig. Veldig dødt på kulspissen. Må bare lære meg å hoppe enda bedre p ski, sa Andersen til NRK etter å ha vært uheldid med forholdene.

Jørgen Graabak landet på 91,5, det burde strengt tatt vært 95 - der og da var han 47 sekunder bak Estlands Ilves i foreløpig ledelse.

Tyskland har dominert kombinert denne sesongen. De har vunnet 18 av 19 konkurranser. Johannes Rydzek best med åtte førsteplasser. Frenzel syv, Riessle to og Kircheisen en.

Kircheisen dro til med 94 meter, et par meter bak lengden hans i prøveomgangen: 10 sekunder bak Ilves, 38 sekunder foran Kokslien. Riessle 16 sekunder opp til Ilves, før Eric Frenzel moste til med 99 meter.