Klæbo burde gått sisteetappen

Kommentar LAHTI (VG) Ikke nok med at Emil Iversen (25) ødela for Norge, han felte Finland på veien og etterpå blir spørsmålet om dette bare var uflaks.

Sisteetappen på sprintstafetten i VM ble et drama av de sjeldne i langrennssporten. Emil Iversen ble sendt ut i gullposisjon, men endte på rumpa for tredje gang på to renn. En av de sikreste norske medaljene forsvant samtidig i bøtta.

KOMMENTERER: Øyvind Brenne, sportssjef i VG. Foto: Frode Hansen , VG

• Taklet ikke trønderen presset her i Lahti?

• Var han i god nok fysisk dagsform?

• Var skiene gode nok i det finske snøværet?

• Var det riktig å bruke Norges raskeste mann – Johannes Høsflot Klæbo – på førsteetappen og Iversen til slutt?

Det er fare for at nei er svaret på alle spørsmål, og da blir Iversen stående som dagens store taper på Lahti skistadion. Mens trenerne som tok ham ut nok bruker kvelden på å angre.

Etterpåklokskap er den beste klokskap, det vet alle, men rekkefølgen på det norske herrelaget var et diskusjonstema også før start. Derfor er det mest gnagende spørsmålet om laguttaket burde vært endret.

Mens Klæbo dokumenterte Lahti-form med bronsemedaljen på sprinten, endte Emil Iversen på baken allerede i semifinalen.

Det burde ført til en annen rekkefølge i uttaket.



Hva slags spurt Iversen faktisk hadde klart uten fall, får vi aldri vite, og derfor blir det vanskelig å diskutere om han burde gått på laget i det hele tatt. Uttaket virket jo i utgangspunktet riktig. Men med tanke på utviklingen i løpet da det skjebnesvangre fallet skjedde, kan vi ikke ta noe for gitt. Norge hadde minst fart av de fire i front. Iversen hadde da allerede falt en gang i semifinalen og fremstod klart svakere enn makkeren.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mente Johannes Høsflot Klæbo gikk så godt på sin siste etappe at stafetten omtrent var avgjort før siste veksling. Emil Iversen fikk seks sekunders forsprang.

Italia, Finland og Russland kom imidlertid raskt bakfra, og sporskiftet til en uoppmerksom Iversen var direkte svakt. Reprisene viser imidlertid at Iversen så seg tilbake, uten å få med seg hvor mye raskere Niskanens fart var. Det taklet vekk Finlands gullsjanser, og stillheten etterfulgt av buing her på stadion, var fullt forståelig.

Men Emil Iversen er 100 prosent troverdig når han sier det ikke skjedde med vilje.

I intervjuene etterpå fremstod norske ledere med stor ydmykhet, og slik ble konfliktnivået mellom Norge og Finland i alle fall begrenset.

«Johannes hadde vunnet om han hadde gått alle etappene», sa Iversen etterpå, og det forteller jo en del om hva slags renn 20-åringen leverte.

Og at han burde avsluttet dette for Norge - slik Maiken Caspersen Falla gjorde på kvinnesiden på suverent vis etter godt samarbeid med Heidi Weng.