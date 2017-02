Kan de ikke kåre langrennssportens Bolt i stedet?

Kommentar LAHTI (VG) Norske gull er morsomt, prestasjonen bak fortjener alltid anerkjennelse, men sprintstafett kunne vel vært erstattet av noe bedre på VM-programmet?

Spørsmålet slår meg etter søndagens øvelse her i Lahti, hvor det var sparsommelig med reelle vinnerkandidater på startstrek, i et format som passet vel så godt for allroundere som spurtavslutterne.

Hvis vi ser på programmet i ski-VM, gir alle andre langrennsøvelser løpere med ulike kvaliteter sjansen til å skinne.

• Den raskeste kåres under sprinten, som er 1600 meter ganger tre runder.

• Den som er best til å kombinere fri teknikk og klassisk stil i et lengre løp viser seg frem på skiathlon.

• På intervallstarten kåres en vinner uavhengig av spurtegenskaper.

• På femmila i én stilart får vi se hvem som orker mest på den lengste distansen.

• Og stafetten kårer det beste laget.

Sprintstafetten – hvor to løpere til sammen går 7,8 kilometer - i semifinale med 16 lag bare for å skalle av seks til finalen, og deretter en like lang finale, faller mellom alle stoler. Den henger også lavest på rangstigen for utøverne selv.

I årets VM var den dessuten lagt dagen etter herrenes tremil og kvinnenes 15-kilometer. Marit Bjørgen, Charlotte Kalla og Finn Hågen Krogh stod alle over på grunn av det.

Uten forkleinelse for det strålende norske gullaget med Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla: Spesielt på kvinnesiden var konkurransen om medaljene såpass begrenset at det knapt var et verdensmesterskap verdig.

Derfor bør øvelsens plass på det prestisjetunge programmet i OL og VM revurderes.

«Ordet sprint har ikke noe med dette å gjøre. Det er bare seigpining av folk. La oss heller få to individuelle sprintøvelser - én i klassisk og én i fri», sa daværende sprinttrener Ulf Morten Aune til NRK i 2009.

Han var inne på noe, men TV-publikumets angivelige omfavnelse av sprintstafetten ble fremført som motargument. Og at Emil Iversen lagde action i et spennende renn med sitt fall like før mål søndag, er uomtvistelig.

Men det kan da gjøres enda mer bedre, selv om det etablerte miljøet helt sikkert avfeier følgende forslag med at det «ikke er langrenn»:

La gå at arrangørene rundt om kring måtte lagt hodene i bløt for praktisk å finne en løsning med et egnet sted, men hva med en rendyrket sprintøvelse i stedet?

200 meter, for eksempel. Med delfinaler som i friidrett, på et så rent oppløp som praktisk mulig. Mann mot mann. Kvinne mot kvinne.

Da hadde langrennssportens Usain Bolt blitt kåret, bare at det sannsynligvis hadde gått enda fortere.

Mon tro om noen kunne slått Johannes Høsflot Klæbo i den øvelsen?