Jacobsen i villrede – kan droppe VM

LYGNA (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) skjønner ikke hva som er feil. Det hun vet er at hun ikke reiser til VM i Lahti om hun ikke kan kjempe om medalje.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk i mål til 4. plass på 10 kilometer klassisk enkeltstart på Lygna. Hun var ett minutt og 23 sekunder bak Bjørgen i monsterform.

– Helt grusomt, det fungerer ikke. Da er det ikke gøy å gå skirenn. Dette er kjedelig, sier Jacobsen til VG.

Hun var i det hun selv betegner som fryktelig god form i julen. Hun sto over Tour de Ski, og leverte i verdenscupen i Ulricehamn. Men så ble det tungt i Falun. I NM ble det en ny tung dag.

Håndbrekket på



– Jeg har vært i bra stigning siden før jul. Formen ble bedre og bedre. Men ett eller annet har skjedd. Det er et håndbrekk. Jeg blir ikke stiv eller er i dårlig form. Det er ikke energi i kroppen, sier Jacobsen.

Hun tok stafettgull i VM i Falun for to år siden. Da sa hun at hun tror folk liker at hun er litt annerledes, hun fikk også med seg et individuelt sølv da.

Men nå begynner det å haste litt og finne VM-formen, det er tre uker til moroa starter i Lahti. Akkurat nå vet hun ikke hvilke grep hun skal ta. Hun reiser ikke til VM i Lahti om hun ikke kan være med å kjempe om medalje.



– Jeg drar ikke til VM kjempe for å kjempe om 10. plasser. Jeg må være bedre enn det er i dag, sier Jacobsen.

– Hva skal skje for at du drar til Lahti?

– Jeg har god kontroll på form og trening. Jeg kan kjenne om jeg er i rute, jeg trenger ikke konkurrere. Og jeg skal ikke analysere meg i hjel her, svarer Jacobsen.

Ingvild Flugstad Østberg tok NM-sølv, mens Kathrine Harsem tok bronsen. Jacobsen var 8,3 sekunder fra bronse.

Ingen legesjekk



Nå skal hun snakke med sine nærmeste.

– Jeg får høre med dem som kjenner meg best. Det jeg gjør i dag ikke godt nok for VM, iallfall ikke til å kjempe om medalje, og det er det jeg skal gjøre om jeg er i et VM, sier Jacobsen.

Hun har ikke vært til legesjekk ennå. Hun vet ikke om hun kan ha et virus eller annet. Jacobsen så ingen grunn til en større sjekk etter nedturen i Falun.

– Jeg valgte å tro at det var en dårlig dag, sier Jacobsen.

Hun håper å gå både lørdag og søndag i NM, for Jacobsen elsker NM.

– Men jeg får ta forbehold om det nå, sier Jacobsen.