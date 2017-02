Hevder FIS-topp ødela Tandes vinnersjanse i Willingen-dramaet

OBERSTDORF (VG) Daniel-André Tande (22) var bare 1,9 poeng fra seieren i Willingen søndag. Han burde vunnet uten tabben til den ansvarlige i FIS – hevder en oppgitt Alexander Stöckl (43).

Tande er ute etter revansj når det hoppes skiflyging i den renoverte monsterbakken i Oberstdorf i helgen. Men han hadde startvansker under kvalifiseringen i kveld. Og hoppet bare 175 meter.

– En ørliten feil på hoppet, og bakvind. Da blir det ikke langt i en så stor bakke som denne, sier Daniel-André Tande.

Landslagstrener Stöckl peker på Borek Sedlak som synderen for nederlaget i Willingen. Tsjekkeren er assisterende renndirektør og styrer «lysorgelet» i etasjen under dommerne i tårnet. Han gir klarsignal – eller stopper hopperne – hvis forholdene ikke er innenfor det forsvarlige eller den fastsatte «vindkorridoren».

Slik endte dramaet i Willingen 1. Andreas Wellinger, Tyskland 242,3 2. Stefan Kraft, Østerrike 242,0 3. Manuel Fettner, Østerrike 241,0 4. Daniel-André Tande, Norge 240,4

– Sedlak ga Tande dårligere forhold enn de andre som kjempet om seieren. Tande slapp utfor med altfor mye sidevind. Det var en sterk prestasjon av ham å hoppe 134 meter når han mistet «presset» på den ene skien over kulen. En dårligere hopper hadde landet på 120 meter, sier Stöckl.

Han bekrefter overfor VG at han konfronterte Sedlak med «lystabben» – etter det dramatiske rennet i tyske Willingen søndag – hvor Kongsberg-hopperen endte på den sure 4.-plassen i den nervepirrende poengkampen. Og at han var oppgitt og irritert i etterkant.

– Jeg var ikke sint. Det er ikke slik jeg er. Men jeg sa nokså tydelig til Sedlak at «det får ikke skje igjen». Tande kunne vunnet. Og jeg er nesten sikker på at han hadde gjort det med samme forhold som Andreas Wellinger (vinneren). Nå havnet han i et vindkast på 3,2 sekundmeter. Og det er farlig, sier Stöckl.

SUPERFLYGERE: Daniel-André Tande (t.h.) i diskusjon med NRKs hoppekspert og tidligere verdensrekordholder Johan Remen Evensen (t.v.) i den ombygde skiflygingsbakken i Oberstdorf under fredagens trening. Foto: BJØRN ARNE JOHANNESSEN , VG

Daniel-André Tande sier til VG at han ble sittende på bommen i 35 sekunder. Han ventet på at Wellinger skulle få juble seg ferdig – med ledelse i rennet – foran 30.000 tilskuere som gikk helt bananas.

Han følte at Wellinger fikk mye TV-tid før han kom seg av sletta. Og at det gikk ut over ham.

– Det har aldri skjedd meg før når jeg hopper blant de ti siste i finaleomgangen at jeg ikke får den tiden jeg trenger på toppen fordi TV skal få sitt. Vanligvis stopper nedtellingen, og jeg får nye 45 sekunder til grønt lys. Nå fikk jeg signalet og bare ti sekunder på meg, sier Tande.

Vinterens norske hoppkomet ledet rennet etter 1. omgang med 1,2 poeng (149,5 meter). Og det var hans store sjanse til å vinne sitt fjerde renn i verdenscupen.

– Klart jeg ble sur etterpå. Det var masse energi i hoppet. Men jeg kjente at det ble ødelagt av sidevind. Det er i lukningsfasen etter du har forlatt hoppkanten at du er mest sårbar, sier Daniel-André Tande.

Borek Sedlak bekrefter overfor VG at Stöckl har vært på ham med kritikk.

– Jeg oppfattet Stöckl som skuffet over at det ikke ble gitt like forhold. Vi hadde en utfordrende vind å hanskes med. Den kom både forfra og fra siden. Men det var aldri farlig. Det var innenfor den bestemte korridoren. Men, jeg kan forstå hans bemerkninger, sier Borek Sedlak.

I finalen ble Wellinger og Tande målt til omtrent lik oppdrift, og minus 19,1 (Wellinger) og minus 19,4 poeng (Tande) i vindkompensasjon. Resultatlisten sier imidlertid ingenting om sidevind.

– Jeg gjør ingen forskjell på navn og nasjoner. Jeg behandler alle så likt og rettferdig som mulig, sier Sedlak.

– Hvorfor ga du ikke Tande en restart, og lot ham få 45 sekunder, istedenfor bare 10 sekunder?

– Jeg kunne ikke det. Det ville vært urettferdig i forhold til de som hadde startet like før ham. Mitt hovedfokus var på frontvind, og der fikk han omtrent samme forhold sammenlignet med Wellinger. Men Tande fikk litt mer fra siden. Der var han uheldig denne gangen. Men i Innsbruck, rennet han vant i Hoppuka, var han heldig med forholdene, sier Borek Sedlak.

PS! I tillegg til Tande (forhåndskvalifisert) er Robert Johansson (213,5 meter) og Andreas Stjernen (177,5) klar for lørdagens NRK-sendte renn. Lengst i kvaliken var Peter Prevc (221,5 meter).

