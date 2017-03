Gull-Graabak: – Er bedre enn i Sotsji-OL

VIERUMÄKI (VG) Han var ukjent for de fleste før han feide inn til to gull i Sotsji-OL. Så kom den tunge tiden for Jørgen Graabak (25).

– Mitt toppnivå er høyere enn i OL for tre år siden, men evnen til å ta det ut i konkurranser er for dårlig, sier Graabak.

VM-starten i Lahti ble blytung med 11. plass (normalbakke/10 km). Ble fulgt opp med sølv i lagkonkurransen. Og torsdag får han en ny sjanse i favorittøvelsen storbakke/10 km.

Men han – som alle andre – ser at Tyskland er vanvittig sterke. De har vunnet to gull av to mulige. På VMs åpningsdistanse vant de firedobbelt. Det var som i gamle dager da Norge «eide» kombinert.

– Tyskerne hopper utrolig godt, og dem går med langrykk i «padlebakke». Slik er det hver gang, og jeg må finne et mottrekk, sier Jørgen Graabak.

GULL-FINISH: Jørgen Graabak suser først over mål, og spurtslår Tysklands Fabian Riessle i lagkonkurransen i Sotsji-OL. Foto: Helge Mikalsen , VG

Under vinterlekene i Russland for tre år siden vant han to gull i kombinert – storbakke/10 km og lagkonkurransen – med bare 0,9 sekunders margin totalt. Monsterspurtene til trønderen gikk rett hjem i Norge. Og ble sett på som en forbannelse i Tyskland.

Kommende VM-øvelser i kombinert: 1. mars: Storbakke/10 km 3. mars: Teamsprint (Storbakke/2 x 7,5 km)

– Det er enkelt å finne ut at jeg er blitt bedre. I vinterens verdenscup har jeg i alle bakker vært inne blant de fem beste i hopp, enten på trening eller konkurranse. Det har jeg aldri vært i nærheten av før. I tillegg har jeg potensial til å gå veldig fort. Men det har jeg alltid visst, sier Jørgen Graabak.

Han har lagt om hoppteknikken. Forrige sesongs suverene spesialhopper, Peter Prevcs (Slovenia) er forbildet. Men det er utfordrende føler Graabak.

– Det er nytt for meg, men jeg nærmer meg hans måte å hoppe på. Det gjør meg imidlertid litt mer ustabil. Når jeg utsettes for stress og press, som i et VM, er det vanskeligere å mestre den nye måten å hoppe på, sier Graabak.

Han feide inn i verdenstoppen for tre år siden, men suksessen var ikke så lett å foredle. Han følte det som en «tung ryggsekk». Og da han skulle slå tilbake under Falun-VM for to år siden ble han rammet av et virus som herjet med ham i et halvt år etterpå. Han ble sliten av å gå trappen, og han stilte spørsmål om karrieren var over.

– Det er lett å glemme slike ting, men det var en veldig tøff tid for meg. Både idrettsgleden og livskvaliteten ble forringet over lengre tid. Det var det verste. Og det er sånne ting jeg kan bli flinkere til å minne meg selv på innimellom, sier Graabak.

På spørsmål fra VG om hvorfor det ble så vanskelig å håndtere OL-suksessen sier mannen fra Melhus: – Jeg kom fra ingenting og ble olympiske mester. Plutselig kom det forventninger om at jeg skulle være i toppen hele tiden. Og det hadde jeg ikke opplevd før. Jeg hadde ikke kapasitet til det, selv om jeg var med på hypen selv, sier Jørgen Graabak.

PS! Det norske laget i storbakke/10 km er i tillegg til Graabak: Magnus Moan, Magnus Krog og Espen Andersen.