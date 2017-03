FIS ba Tyskland forklare kombinert-dominansen – fikk blankt avslag

LAHTI (VG) Tyskland vinner rubbel og bit i kombinert. Men når konkurrentene og FIS spør om de kan få innsyn i knallsuksessen er svaret kontant: «Nein».

Tyskerne har vunnet to gull av to mulige så langt i VM. Og de er storfavoritter til å vinne storbakke/10 km og teamsprint også. I vinter har de seiret i 18 av 19 renn i verdenscupen. Konkurrentene klør seg i hodet – spesielt de norske – som fikk sølv i søndagens lagkonkurranse. Norge ikke har vunnet et eneste renn i vinter.

Kommende VM-øvelser i kombinert: 1. mars: Storbakke/10 km 3. mars: Teamsprint (Storbakke/2 x 7,5 km)

For to år siden oppfordret det internasjonale skiforbundet (FIS) samtlige nasjoner til å delta i opprettelsen av en databank for tekniske og fysiologiske resultater i kombinert. Det fant sted i forbindelse med verdenscupen i Trondheim. Olympiatoppen Midt-Norge stilte med fagpersonell.

Samtlige land deltok i prosjektet. Men Tyskland var ikke interessert. Stjerneløperne Eric Frenzel, Johannes Rydzek og Fabian Riessle dukket aldri opp. Tyskerne deltok bare på «liksom» med et par B-løpere, opplyser renndirektør i det internasjonale skiforbundet (FIS) Lasse Ottesen, til VG.

RENNDIREKTØR: Lasse Ottesen Foto: BJØRN ARNE JOHANNESSEN , VG

– Bakgrunnen var at vi ønsket et samarbeid på tvers av nasjonene for å utvikle idretten vår ved å dele informasjon. Det ble gjort hopptekniske målinger i laboratorium, videoanalyse av langrenn på mølle og samlet data fra fysisk trening og konkurranser, sier Lasse Ottesen.

På spørsmål fra VG om hva han synes om Tysklands hemmelighold svarer Ottesen.

– Dette er frivillig. Og vi må bare akseptere deres holdning. Men jeg synes det er veldig synd. Kombinert er en liten disiplin på ski. Men vi har 18 nasjoner med i VM her i Lahti. Og for mange av de små nasjonene er tilgang til informasjon viktig hvis de skal utvikle seg, sier Ottesen.

Norges landslagstrener Kristian Hammer reagerer på tyskernes holdning.

– Alle var med på dette, og da er det litt rart at Tyskland ikke ville være med. De har store ressurser, og jobber utrolig bra med trening og utstyr. Men hva de driver med har vi ikke kontroll på. De styrer med sitt, og vi kan ikke bruke energi på at de ikke vil dele informasjon, sier Kristian Hammer.

Tyskland landslagstrener Hermann Weinbuch (verdensmester i 1985) sier til VG at det var et spørsmål om tid og penger for å være med på den store «kombinert-testen» i Trondheim.

TYSK-BOSS: Hermann Weinbuch blir intervjuet av tysk pressen etter gullrushet i Lahti-VM. Foto: BJØRN ARNE JOHANNESSEN , VG

– Skulle vi deltatt måtte vi ha vært i Trondheim i en uke med hele laget. Det ble for dyrt for oss. Kostnadene ville ligget opp mot 50.000 kroner. Dessuten føler vi ikke at vi må dele våre hemmeligheter med konkurrentene. Ikke det at vi har så mange hemmeligheter. Men noe må vi få holde for oss selv, sier Hermann Weinbuch.

Det skinner gjennom at det er Norge Tyskland frykter. Weinbuch bekrefter at de fikk seg en «wake-up-call» da Jørgen Graabak lurte dem for to gull i Sotsji-OL med to monsterspurter. Og i sommer tok de et skippertak i hoppbakken da det norske supertalentet Jarl Magnus Riiber (skulderoperert) hoppet fra dem under Grand Prix.

Jørgen Graabak – dobbel OL-vinner – mener Norge har vært for snill i forhold til å publisere egen suksessformel.

– Kynisk sett, så burde vi kanskje også gjort som tyskerne, og holdt igjen informasjon, sier Graabak.