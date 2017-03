En ener for evigheten

Kommentar Ordboken inneholder ikke kraftige nok superlativer til å gi Marit Bjørgen (36) den hederen hun fortjener.

Veteranen fra Rognes lever så til de grader opp til mottoet fra den klassiske melkesjokolade-reklamen:

Ingen over, ingen ved siden.

Og etter fire gull på fem forsøk i finske skoger, er hun ikke bare blitt historisk som tidenes VM-dronning på ski. Hun gjør at det fremstår utenkelig at vi noensinne vil få se en så dominant skiløper igjen.

På tremila satte hun kronen på verket i Lahti - men det etter et løp som ble ganske annerledes enn mange hadde forutsett. Det et stort felt holdt følge store deler av løpet, og det på tampen så ut som spurtsterke Heidi Weng kunne true dronningen. Men der Bjørgens svingferdigheter ble utslagsgivende, slik at VM-verket er fullført med jackpot.

I en alder av 36 år.

Etter å ha blitt mamma.

Med et cv før dette mesterskapet som gjør at de fleste nok hadde lagt opp med et stort smil under tilsvarende forutsetninger.

Mens noen tvilte på hvor sterk hun ville være i comebacket, har hun i lange perioder nærmest drevet med en annen idrett enn konkurrentene i dette mesterskapet.

I tillegg til å vise frem de sedvanlige flokklederegenskapene, for eksempel ved at hun etter 10-kilometeren virket like glad over Astrid Uhrenholdt Jacobsens bronse som over sin egen parademarsj. Og der det også er gledelig for henne at resten av lagvenninnene sikret norsk storeslem på den siste distansen.

Også for Norges Skiforbunds ledelse er verdien av å ha Marit Bjørgen på laget nærmest ubeskrivelig. Ikke bare fordi hun bidrar med medaljefangst og dermed øker markedsverdien, men også fordi hun er en omdømmegarantist ned til hver minste detalj. Og mens ledelsen har drevet med utstrakt selvskading på dette området, har de hatt drahjelp i helbredende retning av alt det positive som følger med Marit Bjørgen.

En utøver som altså har 26 VM-medaljer, derav 18 av edleste valør, over et tidsspenn på 14 år. Og som i tillegg har 10 OL-medaljer, seks av dem av typen gull.

Stort sykere blir det ikke - men ennå er hun ikke mett.

Om 342 dager starter OL i Pyeongchang.

Noen som tviler på at Bjørgen-festen fortsetter der?