Dette skjer i Lahti-VM i dag - 5. mars

Her er VGs oversikt over søndagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

13.30: LANGRENN, 50 km fellesstart fri teknikk, menn

Norske utøvere:

Anders Gløersen (30), Rustad. Tredje VM (debut 2011). Stafettverdensmester 2015. Tok også bronse på 15 km fri teknikk i Falun. Ble nr. 11 på Kollen-femmila i fri teknikk i 2015. Har to pallplasser på 30 fri i verdenscupen.

Hans Christer Holund (28), Lyn. VM-debutant. Ble nr. 6 på 50 fri i Holmenkollen for to år siden. Har fire individuelle tredjeplasser i verdenscupen, to i skiathlon.

Petter Northug (31), Strindheim. Sjette VM (debut 2007). Står med 13 VM-gull, hvorav tre på 50 km - i fri teknikk i 2009 og 2011, og i klassisk stil i 2015.

Sjur Røthe (28), Voss. Fjerde VM (debut 2011). Stafettverdensmester 2013. Ble nr. 4 på 50 km fri i VM 2011. Vant Kollen-femmila i 2015 etter en thriller av en avslutning.

Martin Johnsrud Sundby (32), Røa. Femte VM (debut 2009). Stafettverdensmester 2011 og 2017. Har tre sølv og en bronse individuelt i VM. Hans to femmilsstarter i VM ga en 24. plass i fri i 2011 og en 11. plass i klassisk i 2015. Har to NM-gull på 50 fri.

VM Falun 2015 (klassisk): 1) Petter Northug, Norge, 2) Lukas Bauer, Tsjekkia, 3) Johan Olsson, Sverige.

FEMMILSHELTER: Frode Estil jubler for VM-gull på 50 km i snødrevet i Oberstdorf i 2005. Norge tapetserte pallen den gang, med sølv til Anders Aukland (t.v.) og bronse til Odd-Bjørn Hjelmeset (t.h.). Foto: Matti Björkman , NTB scanpix

Historikk:

Sverige, Finland og Norge har til sammen vunnet 29 av 36 femmilsløp i regulære VM (OL-løp med VM-status 1924-80 er ikke medregnet). Sverige topper statistikken med 14 gull, mens Finland og Norge har 8. De åtte gullene er tatt av Ole Stenen (1931), Lars Bergendahl (1939), Gjermund Eggen (1966), Frode Estil (2005), Odd-Bjørn Hjelmeset (2007) og Petter Northug (2009, 2011 og 2015). Norge har vunnet fem av seks femmilsløp i VM siden fellesstart ble innført i 2005. Sveriges Johan Olsson vant i 2013.

VG-vurdering:

Martin Johnsrud Sundby, Petter Northug (som Bjørn Dæhlie har tro på), Dario Cologna, Marcus Hellner og Sergej Ustjugov. Kanskje også Alex Harvey. Samt den av de andre norske (minus tre stafetthelter) som måtte ha dagen. Her har vi nok medaljesjiktet. Det er meldt skarpt føre, og det vil bli gått fort i front. Kan det bli en ny duell mellom Sundby og Ustjugov, og denne gang med Sundby som vinner? Et Sundby-gull hadde vært et noe nær perfekt punktum på dette VM.

16.15: MEDALJESEREMONI, langrenn, 50 km menn, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

16.30: AVSLUTNINGSSEREMONI