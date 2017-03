Dette skjer i Lahti-VM i dag - 4. mars

Her er VGs oversikt over lørdagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

08.30: LANGRENN, pressemøte, 50 km menn

13.30: LANGRENN, 30 km fellesstart fri teknikk, kvinner

Norske utøvere:

Marit Bjørgen (36), Rognes. Niende VM (debut 2001, i Lahti). 25 VM-medaljer til nå (17-5-3). Har to gull og to sølv på fem VM-starter på 30 km med fellesstart. Vant i 2005 og 2013, i klassisk stil.

Ragnhild Haga (26), Åsen. Andre VM (debut 2015). Ble nr. 29 på 10 km fri teknikk i Falun-VM i 2015. Hun tok en fin 6. plass på 30 km fri med fellesstart i VC i Holmenkollen i 2015.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30), Heming. Sjette VM (debut 2007). Åtte VM-medaljer (3-1-4). Sprintverdensmester i 2007. Har aldri gått 30 km i VM. Men ble nr. 3 på Kollen-tremila i fri med fellesstart for to år siden.

Heidi Weng (25), BUL. Tredje VM (debut 2013). Har fire gull, tre i stafett (2013, 2015, 2017) og ett i lagsprint i år. Ble nr. 4 på 30 km i VM 2013, og nr. 8 for to år siden.

VM Falun 2015 (klassisk): 1) Therese Johaug, Norge, 2) Marit Bjørgen, Norge, 3) Charlotte Kalla, Sverige.

Historikk:

30 km for kvinner kom på VM-programmet i Lahti i 1989. Jelena Välbe fra Sovjet vant den gang. Hun vant også i 1995 og 1997, og er øvelsens mestvinnende utøver. Marit Bjørgen og Therese Johaug har begge to VM-gull på 30 km. Øvrige norske VM-medaljer; sølv til Kristin Størmer Steira i 2007 og til Bjørgen i 2011 og 2015, og bronse til Marit Mikkelsplass i 1997, og til Johaug i 2007 og 2013. Øvelsen er gått seks ganger med fellesstart i VM. Norge har vunnet tre av fire i klassisk og en av to i fri teknikk.

VG-vurdering:

Norsk storeslem med seks gull av seks mulige i kvinnelangrenn? Ja, hvorfor ikke? Marit Bjørgen virker helt uimotståelig. Og hun tømte vel ikke akkurat tanken på sisteetappen på stafetten. Charlotte Kalla blir naturligvis farlig, ettersom det er fri teknikk det skal gås. Krista Pärmäkoski henger nok også med, sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng.

16.15: HOPP, lag, stor bakke (HS130), menn

Norges lag:

Anders Fannemel (25), Hornindal. Andre VM (debut 2015). Lagverdensmester for to år siden. Ble nr. 5 i torsdagens individuelle storbakkerenn. Har tre individuelle verdenscupseirer, den seneste i Sapporo i fjor.

Johann André Forfang (21), Tromsø. Gjør sitt andre VM (debut 2015). Ble nr. 12 i årets individuelle storbakkerenn i VM. Eneste individuelle verdenscupseier kom i Titisee-Neustadt i fjor.

Andreas Stjernen (28), Sprova. Andre VM (debut 2013). Ble nr. 4 i storbakken torsdag. Var 0,6 poeng fra medalje. Har tre pallplasser i verdenscupen, to i skiflyging og en i normalbakke.

Daniel-André Tande (23), Kongsberg. VM-debutant. Har 10 pallplasser individuelt i verdenscupen (3-6-1). Hans to siste seirer kom i årets hoppuke. Endte på 10. plass i storbakken i Lahti torsdag.

VM Falun 2015: 1) Norge (Anders Bardal, Anders Jacobsen, Anders Fannemel, Rune Velta), 2) Østerrike, 3) Polen.

MESTERLAG: Anders Jacobsen skriker av glede da gullet i lagkonkurransen i hopp i Falun-VM i 2015 er et faktum. Her er han omkranset av Anders Fannemel, Rune Velta og Anders Bardal (delvis skjult). Foto: Helge Mikalsen , VG

Historikk:

Det har vært avviklet 20 lagkonkurranser i herrehopp i VM. Norge er en av bare fire nasjoner som har tatt gull. Norge vant på hjemmebane i 1982 (Johan Sætre, Per Bergerud, Ole Bremseth og Olav Hansson) og i Falun i 1993 (Bjørn Myrbakken, Helge Brendryen, Øyvind Berg og Espen Bredesen) og i 2015. Østerrike er mestvinnende nasjon med ni gull. Østerrikerne har triumfert i syv av VMs åtte siste lagkonkurranser på herresiden, men ble altså skjøvet ned på sølvplass for to år siden. Finland har syv gull (senest i 2003), mens Tyskland har to, det seneste i 2001.

VG-vurdering:

Norske hoppere har tatt medalje i de åtte siste verdensmesterskapene. Det så lenge mørkt ut med tanke på pallplass i årets VM i Lahti. Men etter innsatsen i storbakken torsdag, må Norges sjanser i dagens lagkonkurranse betegnes som gode. Bare Polen leverte et bedre totalresultat i den individuelle konkurransen. Polakkene som har prestert stabilt godt i storbakken, får være favoritter her. Så får Norge kjempe med Tyskland og Østerrike om de øvrige medaljene.

19.30: MEDALJESEREMONI, langrenn, 30 km kvinner, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

19.50: MEDALJESEREMONI, hopp, lag menn, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti