Dette skjer i Lahti-VM i dag - 3. mars

Her er VGs oversikt over fredagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

08.30: LANGRENN, pressemøte, 30 km kvinner

09.00: HOPP, pressemøte, lagkonkurranse

12.30: LANGRENN, 4 x 10 km stafett, menn (kla-kla-fri-fri)

Norges lag:

Didrik Tønseth (25), Byåsen. Andre VM (debut 2015). Stafettverdensmester 2015, men slet med Johan Olsson. Har gått fire stafetter for Norges førstelag (tre seirer).



Niklas Dyrhaug (29), Tydal. Andre VM (debut 2015). Tok gull i sin eneste mesterskapsstafett (VM 2015). Har tre verdenscupseirer i stafett.

Martin Johnsrud Sundby (32), Røa. Femte VM (debut 2009). Har gått tre mesterskapsstafetter; sølv OL 2010, gull VM 2011, 4. plass OL 2014. Har gått 16 stafetter for Norges førstelag (11-2-2).

Finn-Hågen Krogh (26), Tverrelvdalen. Tredje VM (debut 2013). Verdensmester i lagsprint 2015. Har ikke gått noen mesterskapsstafett, men har vært på Norges førstelag i fire verdenscupstafetter. Alle ga seier. Har vært ankermann tre ganger.

VM Falun 2015: 1) Norge (Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Anders Gløersen, Petter Northug), 2) Sverige, 3) Frankrike.

GULLGUTTER 2015: Anders Gløersen (f.v.), Petter Northug, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug gikk Norge til seier på VM-stafetten i Falun for to år siden. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Historikk:

Norge topper adelskalenderen med 16 stafettgull i regulære VM. Imponerende med tanke på at gullet i Chamonix i 1937 var Norges eneste før 1966. Det er blitt norsk seier i 12 av de 13 seneste VM-stafettene. Unntaket skriver seg fra 1999, da Østerrikes Christian Hoffmann påførte Thomas Alsgaard et sjeldent spurtnederlag. Sverige har vunnet syv VM-stafetter, men ingen siden 1989 da Torgny Mogren gikk seirende ut av en høydramatisk innspurt i Lahti med fire land involvert. Svenskene har tatt sølv i de tre siste VM-stafettene. Finland står med fem stafettseirer, den seneste i 1954. Sovjet har to, deriblant thrilleren i Holmenkollen i 1982, og DDR én, i 1974.

VG-vurdering:

Norge er nok manges favoritt i utgangspunktet. Men skal det bli norsk gull, må samtlige løpere fungere hele veien. Og det bør helst ikke bli spurtoppgjør mot mål, for da er vi redd Sergej Ustjugov og Russland (Larkov, Bessmertnykh, Tsjervotkin, Ustjugov) stikker av med det edleste metallet. Finland (Jauhojärvi, Niskanen, Lehtonen, Heikkinen) blir også farlige. Og Sverige (Richardsson, Olsson, Hellner, Halfvarsson) skal heller ikke avskrives.

15.00: KOMBINERT, lagsprint, hopp stor bakke (HS130)

Kun ett hopp pr. deltaker. Ett poeng i bakken tilsvarer to sekunder i langrennstid.

Norges lag:

Magnus Krog (29), Høydalsmo. Er med for andre gang i VM (debut 2013). Vant sølv i lagkonkurransen for fire år siden og i år.

Magnus Moan (33), Byåsen. Syvende VM (norsk rekord blant kombinertløpere). Debut i 2005. Har 11 VM-medaljer (1-5-5). Lagmester i 2005. Tok bronse på lagsprinten for to år siden. Ble nr. 5 i 2013.

VM Falun 2015: 1) Frankrike, 2) Tyskland, 3) Norge (Magnus Moan og Håvard Klemetsen).

Historikk:

Øvelsen har vært avviklet to ganger i VM. Frankrike vant ved begge anledninger. Franskmennene gikk ut som nr. 4 etter hopprennet i 2013, 43 sekunder bak ledende Tyskland, men tok likevel gullet, 16,6 sekunder foran Østerrike, med Tyskland på bronseplass. Norge endte på femteplass, 1.03,3 min. bak Frankrike. For to år siden ledet Frankrike også etter hopprennet, men holdt så vidt unna for Tyskland til slutt. Norge gikk seg opp fra 4. plass til bronse i et skandalerenn.

VG-vurdering:

Tyskland har vunnet tre av tre kombinertøvelser i Lahti. Tyskerne er naturligvis store favoritter her også. Johannes «Super-Ritschi» Rydzek vil innkassere sitt fjerde gull i dette mesterskapet, og dermed bli første kombinertløper i historien med seks gull i regulære VM. Norge, Østerrike og Frankrike kniver trolig om de øvrige medaljene.

17.15: KOMBINERT, lagsprint, 2 x 7,5 km langrenn

19.30: MEDALJESEREMONI, langrenn, stafett menn, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

19.50: MEDALJESEREMONI, hopp, stor bakke menn, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

20.05: MEDALJESEREMONI, kombinert, lagsprint, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti