Dette skjer i Lahti-VM i dag - 2. mars

Her er VGs oversikt over torsdagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

08.30: LANGRENN, pressemøte, stafett menn

09.00: KOMBINERT, pressemøte, lagsprint

14.00: LANGRENN, 4 x 5 km stafett, kvinner (kla-kla-fri-fri)

Norges lag:

Maiken Caspersen Falla (26), Gjerdrum. Femte VM (debut 2009). Verdensmester i lagsprint i 2015 og i år, og individuelt i år. Har også tre bronse i VM. Sist hun gikk på et norsk førstelag i en v-cupstafett, var i Lillehammer i desember 2015. Hun gikk første etappe, og Norge vant.

Heidi Weng (25), BUL. Tredje VM (debut 2013). Har tre gull, to i stafett (2013, 2015) og ett i lagsprint i år. Går sin fjerde mesterskapsstafett. Hun gikk åpningsetappen i VM 2013 og 2015 og i OL 2014.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30), Heming. Sjette VM (debut 2007). Syv VM-medaljer (2-1-4). Sprintverdensmester i 2007. Går sin fjerde mesterskapsstafett. Hadde tredje etappe i OL 2014 og VM 2015. Var ankerkvinne i VM 2007.

Marit Bjørgen (36), Rognes. Niende VM (debut 2001, i Lahti). 24 VM-medaljer til nå (16-5-3). Har gått 11 mesterskapsstafetter (medaljefordeling 5-2-1). Er ankerkvinne for åttende gang. Har i tillegg hatt to startetapper og to andreetapper.

VM Falun 2015: 1) Norge (Heidi Weng, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Marit Bjørgen), 2) Sverige, 3) Finland.

Historikk:

Sovjet/Russland har vunnet 14 av 24 VM-stafetter på kvinnesiden, men ingen etter 2001. Norge står med fem seirer, tatt i 1982 (Bøe, Nybråten, Aunli, Pettersen), 2005 (Skofterud, Gjermundshaug Pedersen,Størmer Steira, Bjørgen), 2011 (Skofterud, Johaug, Steira, Bjørgen), 2013 (Weng, Johaug, Steira, Bjørgen) og 2015. Norge står altså med tre strake gull, tatt med klar margin (36, 26 og 29 sekunder). Finland har fire seirer, mens Tyskland har én. Sverige har tatt ti medaljer i regulære VM-stafetter, men aldri gull (0-5-5).

BJØRGENS FØRSTE: Marit Bjørgen smiler fra øre til øre etter å ha tatt sitt første stafettgull, i Oberstdorf-VM i 2005. Lagkameratene er (f.v.) Kristin Størmer Steira, Hilde Gjermundshaug Pedersen og (delvis skjult) Vibeke Skofterud. Foto: Line Møller , VG

VG-vurdering:

Ingen tvil om at Norge er favoritt her. Det gjelder bare å styre klar av uhell, samt å helst unngå en spurt med Sverige og Stina Nilsson. Norge har vunnet 16 av 17 mesterskaps- og verdenscupstafetter man har deltatt i siden 2010. Unntaket er OL 2014, da Sverige vant. Norge stiller med Maiken Caspersen Falla og deretter Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen. Sveriges lag er Anna Haag, Charlotte Kalla, 19-åringen Ebba Andersson og Stina Nilsson. Mens Finland kommer med Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Laura Mononen og Krista Pärmäkoski.

17.30: HOPP, stor bakke, menn (HS130)

De 30 beste etter 1. omgang får hoppe finaleomgangen.

Norske utøvere:

Anders Fannemel (25), Hornindal. Andre VM (debut 2015). Lagverdensmester for to år siden. Ble nr. 7 i det individuelle storbakkerennet. Har tre individuelle verdenscupseirer, den seneste i Sapporo i fjor. 12. plass som best i årets VC.



Johann André Forfang (21), Tromsø. Gjør sitt andre VM (debut 2015). Ble nr. 7 i årets individuelle normalbakkerenn i VM. Eneste individuelle verdenscupseier kom i Titisee-Neustadt i fjor. 6. plass som best i årets VC.

Andreas Stjernen (28), Sprova. Andre VM (debut 2013). Ble nr. 13 og 18 i de individuelle VM-rennene i 2013. Tok en 17. plass i normalbakken lørdag. Har tre pallplasser i verdenscupen, to i skiflyging og en i normalbakke. Har som best to 5. plasser i vinterens VC.

Daniel-André Tande (23), Kongsberg. VM-debutant. Har 10 pallplasser individuelt i verdenscupen (3-6-1). Hans to siste seirer kom i årets hoppuke. Endte på 15. plass i normalbakken i Lahti sist helg.



VM Falun 2015: 1) Severin Freund, Tyskland, 2) Gregor Schlierenzauer, Østerrike, 3) Rune Velta, Norge.

Historikk:

Norge kan slå i bordet med 13 individuelle VM-gull i stor bakke (ikke medregnet VM-titler tatt i OL 1924-80). Det seneste gullet kom for 20 år siden, i Thunder Bay, der verden fikk øynene opp for en 17-åring ved navn Tommy Ingebrigtsen. De siste 50 årene har også gitt storbakkegull til Bjørn Wirkola (1966), Per Bergerud (1985) og Espen Bredesen (1993). Norge har tatt medalje i fem av de seks siste storbakkerennene i VM (0-1-4).

VG-vurdering:

Selv om nordmennene nok vil heve seg, nå som det hoppes i storbakken, blir dette mest sannsynlig en gullkamp mellom østerrikere, tyskere, polakker, med en slovener som joker. Stefan Kraft kan fort ta et nytt gull i konkurranse med Andreas Wellinger, Kamil Stoch og Peter Prevc.



20.00: MEDALJESEREMONI, langrenn, stafett kvinner, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti